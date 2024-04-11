Подготовка к пожароопасному сезону началась в Бородинском лесничестве

Работы проводят вблизи дорог и населенных пунктов, где вероятность возникновения возгорания наиболее высока. Минерализованные полосы обустраивают с помощью гусеничных тракторов и специальных лесных плугов. Очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы участки позволят предотвратить распространение низового пожара.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами в регионе. По его словам, около 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в регионе в период паводков.

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