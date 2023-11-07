Подготовка к организации итоговой школьной аттестации началась в Подмосковье

Совещание для муниципальных координаторов экзаменов провели 3 ноября на базе АСОУ. Подготовка к итоговой аттестации включает углубленное изучение предметов, а также тренировку к процедуре сдачи экзаменов и проверке знаний. Выпускники 11 классов будут сдавать экзамены по профильным предметам, а девятиклассники - по основным. Этот период требует от учащихся самодисциплины, усиленной работы и системного подхода. Важную роль в подготовке играют также педагоги и родители.

На совещании обсудили организацию экзаменов в 2023 году, проанализировали основные проблемы и дали рекомендации по подготовке к ГИА в 2024 году. С 1 сентября 2023 года вступили в силу новые порядки проведения этого экзамена, основные изменения в которых были рассмотрены. Особое внимание уделили некоторым особенностям организации ГИА для разных категорий участников.

В течение года пройдут обучающие мероприятия для учителей, выпускников, организаторов и экспертов ГИА. Совещание организовали Министерство образования Московской области и Региональный центр обработки информации.

В региональном Минобре отметили, что ГИА является важным этапом в учебной жизни школьников, и успешное ее завершение открывает возможности для поступления в высшие учебные заведения. Выпускникам пожелали удачи в подготовке к экзаменам.

Напоминаем, что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.