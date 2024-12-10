Подготовка к капремонту детского сада гимназии № 2 стартовала в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Денис Разуваев провел обход здания и прилегающей территории детского сада гимназии № 2. Дошкольное учреждение располагается в Чехове по адресу: улица Монтажная, дом № 8.

«Во время совместного осмотра со специалистами управления образования и руководством учреждения определили самые важные задачи по улучшению качества условий пребывания воспитанников в соответствии с современными требованиями как в здании, так и на территории», - подчеркнул Денис Разуваев.

Сейчас подрядчики ведут там проектно-изыскательные работы. Дошкольное учреждение отремонтируют к началу нового учебного года.

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