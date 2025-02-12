Подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне началась в Пушкино

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Обсуждение инициировал глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов. Во встрече поучаствовали его заместители, представители партии «Единая Россия», депутаты и общественные деятели.

В округе проживает 24 участника войны, 69 узников концлагерей, более 400 тружеников тыла. Их регулярно посещают волонтеры. Также в этом году в Пушкино проведут около 300 патриотических мероприятий.

«В этом году подготовили большое количество уникальных событий - пока все карты раскрывать не будем. Памятные торжества пройдут в трех городах и поселениях округа. Обязательно поздравим ветеранов концертами во дворах, проведем митинги, станцуем вальс Победы и зажжем свечи памяти», - отметил Максим Красноцветов.

Ко Дню Победы улицы города украсят праздничной символикой. Кроме того, после зимы в порядок приведут 68 памятных мест, капитально отремонтируют 38 объектов.