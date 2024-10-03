Подготовка фонтанов к зиме началась в Богородском округе

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Сезон работы фонтанов в Московской области завершается. Муниципальное бюджетное учреждение «Благосфера» приступило к демонтажу и консервации плавучих фонтанов на реке Клязьма.

2 октября начались работы по отключению, сливу и демонтажу насосного оборудования наземных фонтанов, после чего будет установлено защитное ограждение.

Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство» также планирует приступить к работам в ближайшее время. На балансе состоят пять фонтанов.

Работы по консервации необходимы для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода.

Планируемая дата завершения работ по консервации фонтанов - 15 октября 2024 года.

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