Подъезды и лавки отремонтировали в 11 округах Подмосковья с 10 по 14 июня
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги работы с 10 по 14 июня. За прошедшую неделю управляющие компании отремонтировали подъезды, детские площадки и фасады многоквартирных домов в нескольких городских округах региона.
Как уточнили в ведомстве, в Серпухове восстановили покрытие на входной группе первого подъезда дома № 4 на улице Комсомольская, в Краснознаменске устранили дефекты на детской игровой площадке возле дома № 4 на улице Строителей. В Развилке Ленинского городского округа покрасили скамейки, восстановили крышку люка, убрали строительный мусор.
Ремонтные работы провели также в Красногорске, Дубне, Рузе, Мытищах, Балашихе, Лыткарине, Орехово-Зуеве и Электростали.
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