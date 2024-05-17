Подъездную дорогу к домам многодетных семей построят в Чехове

На улице Кленовой в поселке Мещерское несколько лет назад получили участки около 60 многодетных семей. Возле их домов сейчас идет активная стройка. Экскаватор, трактора и каток создают комфортные подъездные дороги к дачным участкам.

«Вся траектория у нас отбита, согласована с помощью геодезистов, с учетом прохождения газовой инфраструктуры, согласовано с сетевиками. Поэтому жители в предвкушении ждут, когда появится эта долгожданная дорога», - поделилась начальник Управления благоустройства администрации городского округа Чехов Татьяна Нидеккер.

Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». На основание из песка рабочие уложат щебень. Вдоль дороги обустраивают кюветы. На пересечениях и примыканиях проезжей части уже установлены водопропускные трубы. Ремонт планируется завершить до конца июля.

«В целом в этом году будет устроено пять дорог в поселках многодетных. В городском округе Чехов будет сделано 19 дорог, чуть больше 20 километров как раз по программе губернатора Андрея Воробьева и при поддержке Московской области. Также отремонтируют четыре региональные дороги - будет заменено покрытие», - рассказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Качество выполненных работ будет проверяться в несколько этапов. С помощью общественного контроля, а также в аккредитованной лаборатории, где пройдет исследование небольших проб уложенного асфальтобетона.

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