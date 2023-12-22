22 декабря 2023, 17:21

Подъезд дома отремонтировали в космической стилистике в ЖК «Солнечная система» в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Подъезд, оформленный в космическом стиле, появился в одном из домов жилого комплекса «Солнечная система» в Химках. Стены украсили изображения планет, звезд, космонавтов и ракет.

Ремонт сделали на двух этажах в пятом подъезде дома № 14 на улице Германа Титова. Работы провели в рамках программы «Мой подъезд». Там также обновили входную группу, заменили пандусы, плитку, светильники, почтовые ящики и поставили новые двери, обустроили колясочную комнату. Обновления оценили жители и депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

«Это потрясающая программа. Она возникла благодаря химчанам, которые обратились к губернатору Подмосковья с предложением улучшить входные зоны. В конкурсе, который ведет „Единая Россия“ - „Лучший подъезд“, по результатам этого года Химки выиграли, заняли 1-е место», - отметила Роднина.

Проект подъезда выбрали жители, которые захотели поддержать идею названия жилого комплекса. Дизайнерские и ремонтные работы провела управляющая компания «Жилищные инициативы». Каждый день специалисты компании вместе с жителями контролировали ремонт. Планируется, что в 2024 году появится еще несколько таких подъездов.

Московская область нарастит штат коммунальщиков для готовности к снежной зиме, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Дополнительно в регионе закупают новую технику и нанимают больше сотрудников для уборки снега.

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Химки Космос
22 декабря 2023, 17:11
МЖД изменит расписание ряда пригородных поездов в предстоящие выходные
ЦППК
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Расписание некоторых пригородных поездов Киевского, Горьковского, Савеловского и Белорусского направлений МЖД, МЦД-4 и МЦД-1 будет изменено 23–24 декабря. Соответствующее решение было принято из-за развития инфраструктуры на станции Рижская и строящейся станции Петровско-Разумовская.

Работы запланированы на выходные дни, когда пассажиропоток минимальный. В субботу, 23 декабря, с 00:05 до 8:45 железнодорожники проведут обновление программного обеспечения системы управления движением на станции Рижская в автоматическом режиме. В это время будет временно приостановлено движение поездов по третьему и четвертому главным путям станции.

В связи с этим были внесены существенные изменения в расписание: некоторые поезда изменят время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте будет изменено, некоторые электрички пройдут по укороченным маршрутам, а некоторые поезда будут исключены из расписания.

В воскресенье, 24 декабря, с 3:00 до 15:00 на строящейся станции Петровско-Разумовская будут проводиться комплексные работы по развитию инфраструктуры, включая строительство пешеходного моста-конкорса, сходов на платформу и в город. Кроме того, специалисты выполнят укладку путей.

Во время проведения работ на участке Москва-Бутырская-Бескудниково движение поездов организуют по одному пути в обе стороны. Это отразится на расписании пригородных составов, включая аэроэкспрессы.

Представители Московской железной дороги просят жителей и гостей Подмосковья отнестись с пониманием к работам и ознакомиться с изменениями в расписании. Соответствующую информацию можно получить на вокзалах, официальном сайте «РЖД» и в мобильном приложении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с жалобами, которые поступают на работу общественного транспорта от местных жителей. Он подчеркнул, что в системе должен быть наведен порядок.

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Строительство Дороги Поезда
22 декабря 2023, 17:03
Благотворительная акция «Елка желаний» началась в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Новогодняя акция «Елка желаний» стартовала в общественной приемной партии «Единая Россия» в Мытищах. Свои новогодние пожелания Деду Морозу написали 35 ребят из многодетных семей округа.

Члены партии «Единая Россия» вместе с главой городского округа Мытищи Юлией Купецкой присоединились к благотворительной акции. Каждый взялся исполнить одно из детских пожеланий.

«В Новый год хочется не только получать подарки, но и дарить их. Поэтому сегодня мы продолжаем замечательную традицию - „Елка желаний“. Может быть, чье-нибудь самое сокровенное желание нам все-таки удастся исполнить», - сказала Юлия Купецкая.

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Благотворительность Мытищи Новый год
22 декабря 2023, 16:58
Три линии электропередач модернизируют в Мытищах в 2024 году
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Модернизация трех линий электропередач ведется в районе строительства северного дублера Московской кольцевой автодороги в Мытищах. Работы планируют завершить к концу 2024 года.

Реконструкция линий обеспечит качественное и безопасное строительство, а в дальнейшем и эксплуатацию Мытищинской хорды. Эта трасса, длинной в 16 километров соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, разгрузив тем самым участок Московской кольцевой автодороги.

Теперь в месте пересечения линий электропередач и трассы оборудуют дополнительную подсветку и дорожные знаки.

«В планах демонтировать 30 опор и установить 42 новых различного типа, заменить провода и грозозащитные тросы. Крепление проводов к траверсам опор будет осуществлено с применением усиленных изолирующих подвесок с раздельным креплением. Такая конструкция помогает защитить оборудование линий от механических повреждений в условиях постоянной вибрации грунта», - сказал заместитель главного инженера филиала «Россети-Московское ПМЭС» Виталий Потапов.

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ЖКХ Мытищи Дороги
22 декабря 2023, 16:54
Забег на 2024 метра пройдет в Мытищах 1 января
Unsplash
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«Забег обещаний» пройдет в Мытищах 1 января. В честь нового года спортсмены пробегут 2024 метра.

Забег стартует в парке Мира 1 января в 12:00. Перед стартом спортсмены напишут нагрудном номере свои желания на 2024 год. Стать участником может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться.

Гонку организуют беговые сообщества I love running и «5Верст». Она проводится при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи.

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Спортсмены Мытищи Новый год

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