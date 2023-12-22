Подъезд дома отремонтировали в космической стилистике в ЖК «Солнечная система» в Химках

Ремонт сделали на двух этажах в пятом подъезде дома № 14 на улице Германа Титова. Работы провели в рамках программы «Мой подъезд». Там также обновили входную группу, заменили пандусы, плитку, светильники, почтовые ящики и поставили новые двери, обустроили колясочную комнату. Обновления оценили жители и депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

«Это потрясающая программа. Она возникла благодаря химчанам, которые обратились к губернатору Подмосковья с предложением улучшить входные зоны. В конкурсе, который ведет „Единая Россия“ - „Лучший подъезд“, по результатам этого года Химки выиграли, заняли 1-е место», - отметила Роднина.

Проект подъезда выбрали жители, которые захотели поддержать идею названия жилого комплекса. Дизайнерские и ремонтные работы провела управляющая компания «Жилищные инициативы». Каждый день специалисты компании вместе с жителями контролировали ремонт. Планируется, что в 2024 году появится еще несколько таких подъездов.

Московская область нарастит штат коммунальщиков для готовности к снежной зиме, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Дополнительно в регионе закупают новую технику и нанимают больше сотрудников для уборки снега.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».