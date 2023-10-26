Поддержку на сумму 16 миллиардов рублей оказали малому бизнесу Подмосковья по нацпроекту в 2023 году
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» помогает развивать экономику Подмосковья. О выполнении программы в 2023 году рассказали в Министерстве экономики и финансов региона.
Малый и средний бизнес - один из наиболее важных элементов экономики Подмосковья. Национальный проект помогает поддерживать этот сектор. В 2023 году объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, достиг 16 миллиардов рублей.
Количество самозанятых в Подмосковье составляет 603 тысячи человек. Это предприниматели, в отношении которых применяется специальный налоговый режим.
Объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку региона, достиг 23 миллионов долларов США с начала года.
Еще один ключевой фактор экономического роста - производительность труда. Это резерв, благодаря которому идет развитие как отдельных организаций, так и территорий в целом. С начала года в Подмосковье реализовано 87 проектов по направлению «Бережливое производство». 3,5 тысячи сотрудников предприятий прошли обучение.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
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