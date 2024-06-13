13 июня 2024, 13:08

Поддержку инвалидов по зрению и слуху расширили в Подмосковье

Медиасток.рф
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Инвалиды с нарушениями зрения и слуха от 18 до 40 лет смогут бесплатно получать социальные услуги в стационарной форме. Такой закон приняли в Мособлдуме. Раньше такое право имели только пациенты младше 18 лет.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, инвалиды смогут получать социальные услуги в специальном центре, который заработает 1 сентября.

«Для этого с 1 сентября откроется новый Центр постинтернатного сопровождения для данной категории инвалидов. Он построен в Сергиево-Посадском городском округе на базе Семейного центра имени Александра Ивановича Мещерякова. Этот Центр - уникальное учреждение для Подмосковья и всей России. Он возведен по отдельному проекту и полностью адаптирован для проживания, обучения, лечения людей с ОВЗ», - отметил он.

В центре инвалидов будут обучать по 11 профессиям. Срок обучения и проживания там составит пять лет. Среди специальностей - плотник, керамист и швея.

По завершении обучения подопечным выдадут свидетельства и помогут найти работу.

На функционирование центра в этом году выделят около 70 миллионов рублей. Размер субсидий на закупку инвентаря и оборудования составит 3,4 миллиона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил соцработников с профессиональным праздником. В этой сфере работают более 15 тысяч человек.

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Мособлдума Инвалиды
13 июня 2024, 13:57
Последние концерты фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в выходные
Министерство культуры и туризма Московской области
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Завершающие концерты фестиваля «Город танцует в парках» пройдут 15 и 16 июня в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В субботу, 15 июня, фестиваль пройдет в щелковском парке «Детский городок». Начало в 11:00, а уже в 15:00 танцевальные поединки стартуют в Пестовском парке Балашихи. Завершит день программа в 19:00 в Центральном парке Реутова.

16 июня концерты пройдут в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха Долгопрудного, в 15:00 - в Центральном парке Истры, в 19:00 - в парке культуры и отдыха Солнечногорска.

Завершится фестиваль в сентябре гала-концертом и церемонией награждения участников.

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Концерты Фестивали
13 июня 2024, 13:56
Состояние железнодорожных станций проверили в Подмосковье
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверили чистоту территорий железнодорожных станций «Лобня», «Депо» и «Луговая». Подобные осмотры члены комиссии будут проводить регулярно.

Как пояснили в ведомстве, инспекторы проверили наличие бытовых отходов в полосе отвода железной дороги на железнодорожных станциях, состояние контейнерных площадок, лестниц, перил и ограждений, а также, работает ли освещение.

Все выявленные замечания проверяющие занесли в протокол, а ответственным лицам установили сроки на устранения всех нарушений.

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Свалки Лобня Дороги
13 июня 2024, 13:55
Более 300 адресных табличек на фасадах домов обновили в Подмосковье с начала сезона
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Управляющие компании Подмосковья под контролем инспекторов по содержанию территорий и государственному жилищному надзору установили и обновили адресные таблички на фасадах домов. Всего привели в порядок более 300 указателей.

По словам зампреда областного правительства - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова, установка на фасаде МКД адресных табличек входит в минимальный перечень работ и услуг по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома.

В ведомстве добавили, что при отсутствии адресной таблички или ее повреждении следует обратится в свою управляющую компанию или оставить заявку на сайте ЕДС МО.

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Ремонтные работы
13 июня 2024, 13:55
Развязку на Рогачевском шоссе в Лобне достроят в этом году
Минтранс Подмосковья
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Строительство развязки на Рогачевском шоссе продолжается в Лобне. Сейчас рабочие приступили к укладке асфальтового покрытия. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«Сейчас асфальт укладывают по основному ходу и на съездах развязки № 10 и № 11 со стороны автодороги „Хлебниково - Рогачево - Луговая“. Параллельно продолжается покраска эстакады через Рогачевское и Краснополянское шоссе», - отметил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, также завершается реконструкция участка Краснополянского шоссе. Новая развязка обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе. Помимо этого, ожидается, что транспортный объект позволит сократить время выезда из Лобни на десять минут. Завершить основные работы по строительству развязки планируется до конца 2024 года.

В Минтрансе напомнили, что первый этап Северного обхода Лобни открыли в конце 2022 года. Благодаря ему время въезда и выезда из города сократилось с 1,5 часов до 20 минут, а в октябре 2023 года запустили движение по транспортной развязке на Дмитровском шоссе.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Лобня Строительство Дороги

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