16 января 2025, 09:29

Поддержка Подмосковья помогла бизнесу сохранить более 70 млрд рублей в 2024 году

Министертсво инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Меры поддержки, оказанные правительством Подмосковья, помогли бизнесу сохранить более 70 миллиардов рублей инвестиций в прошлом году. Итоги работы подвели в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За 2024 год штаб по защите бизнеса при Мининвесте, куда поступают вопросы из системы ЦУР „Бизнес“, требующие комплексных решений, отработал более 200 обращений предпринимателей. Экономический эффект в результате решения этих вопросов составил 3,44 миллиарда рублей. Найденные штабом решения позволили сохранить в регионе 70 миллиардов рублей инвестиций», - рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Так, компания «МолоПак» при поддержке штаба нашла решение вопроса по газоснабжению. Компании помогли достигнуть договоренности с «Мособлгазом» о сокращении сроков по присоединению.

Производителю ингредиентов для пищевой продукции «Колви» помогли получить разрешение на строительство в Щелкове. Для этого понадобилось исключить выбранный земельный участок из санитарно-охранной зоны.

Большая часть вопросов, поступивших в штаб в прошлом году, касалась технологического присоединения к сетям. На втором месте - вопросы по земле и недвижимости, на третьем - вопросы по открытию и ведению предпринимательской деятельности.

15 января 2025, 23:09
Следственный комитет наградил лучших сотрудников в Подмосковье
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В Главном следственном управлении состоялось праздничное мероприятие в честь Дня образования Следственного комитета РФ. Также там подвели итоги конкурса «Лучший сотрудник Главного следственного управления», сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Сотрудникам различных подразделений вручили награды за достигнутые успехи и добросовестную работу. Руководитель подмосковного ГСУ Ярослав Яковлев поздравил подчиненных с праздником и поблагодарил за службу.

Всего в ходе торжественного мероприятия награды получили более 70 сотрудников Главного следственного управления. Их отметили за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей и проявленный высокий профессионализм.

Еще награду торжественно вручили подростку из города Егорьевска Ивану Борисову. Летом 2024 года он спас из огня горящей квартиры двух детей и трех собак. Также юноша помог нескольким пенсионерам выбраться из задымленного подъезда.

В завершении мероприятия Яковлев пожелал коллективу Следственного комитета выдержки, оптимизма и новых успехов в труде.

Награды СК РФ Россия Следственный комитет России
15 января 2025, 23:01
Крещенские купели начали устанавливать в Химках
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Крещение Господне отметят в Химках в ночь с 18 на 19 января. Купели откроют в каждом микрорайоне округа.

Крещенские купания в Химках начнутся в 22:00 18 января и продлятся до трех часов ночи 19 января.

Купели установят по следующим адресам: в зоне отдыха «Экоберег» в Левобережном микрорайоне, в парке «Лукоморье» в Сходне, рядом с Храмом благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Подрезкове, у Храма Рождества Пресвятой Богородицы и Храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселении Луневское, на территории Церкви Алексия Митрополита Московского в Кутузовском.

Центральной локацией традиционно станет территория вблизи «Арены Химки». Здесь оборудуют три купели: мужскую, женскую и теплую для детей и неподготовленных к низким температурам жителей. Комфортный заход в воду обеспечат деревянные настилы. Все желающие смогут согреться в утепленных раздевалках и в зоне с горячим чаем и угощениями.

Безопасность Крещенских купаний обеспечат спасатели, сотрудники полиции и медики.

Напомним, что окунаться в холодную воду в Крещенскую ночь можно только в специально отведенных для этого местах здоровым и подготовленным людям.

Праздники Православие Химки
15 января 2025, 22:56
Проекты по инициативному бюджетированию представят в Химках с 16 января
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Проекты, которые вынесут на голосование по программе инициативного бюджетирование, представят жителям Химок. Показ презентаций начнется с 16 января.

Так, на базе Дома юных техников «Интеграл» планируют создать центр военно-технических видов спорта. Реализацию проекта обсудят на встрече 16 января в 19:00 по адресу: улица Лавочкина, дом № 7.

Помимо этого, на голосование представят проект по созданию детского эковелоцентра в Левобережном микрорайоне. Его основной целью станет популяризация велоспорта. Встреча и обсуждение перспективы состоятся 16 января в 14:00 по адресу: Ленинский проспект, дом № 2.

Развитие услуг по реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья планируют реализовать на базе Олимпийского центра «Планерная». Такую инициативу рассмотрят 16 января в 12:00 по адресу: микрорайон Планерная, владение № 1, Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная».

Возможность развития медицины в школах обсудят 17 января в 15:00 по адресу: улица Горшина, № 5А, и в 16:00 по адресу: улица Родионова, дом № 3, строение № 1, актовый зал.

Проголосовать за проекты инициативного бюджетирования может каждый желающий с 27 января по 9 февраля с помощью интернет-портала «Добродел».

Спортсмены Химки Медицина
15 января 2025, 22:47
Художественную выставку открыли в Химках ко Дню рождения Подмосковья
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Выставка картин «Подмосковная сказка» стартовала в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Жителям Химок ко Дню рождения Московской области рассказали об истории развития региона.

Открытие выставки посетили школьники, их родители, члены клуба «Активное долголетие» и муниципальные депутаты. Помимо картин, в социальном комплексе представили изделия ручной работы, которые заняли призовые места на местных и региональных конкурсах. Они иллюстрировали культурные традиции и народные промыслы Подмосковья.

«Художественная выставка - это не только прекрасная возможность для каждого из нас прикоснуться к искусству, но и шанс заново открыть для себя богатую историю Подмосковья», - подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Кроме того, собравшимся рассказали об исторических событиях и личностях, сыгравших не последнюю роль в развитии региона. Самые активные гости выставки поучаствовали в мастер-классах по изготовлению кукол-оберегов, деревянных игрушек и тканевых изделий.

Выставки Химки

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