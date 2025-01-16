Поддержка Подмосковья помогла бизнесу сохранить более 70 млрд рублей в 2024 году

«За 2024 год штаб по защите бизнеса при Мининвесте, куда поступают вопросы из системы ЦУР „Бизнес“, требующие комплексных решений, отработал более 200 обращений предпринимателей. Экономический эффект в результате решения этих вопросов составил 3,44 миллиарда рублей. Найденные штабом решения позволили сохранить в регионе 70 миллиардов рублей инвестиций», - рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Так, компания «МолоПак» при поддержке штаба нашла решение вопроса по газоснабжению. Компании помогли достигнуть договоренности с «Мособлгазом» о сокращении сроков по присоединению.

Производителю ингредиентов для пищевой продукции «Колви» помогли получить разрешение на строительство в Щелкове. Для этого понадобилось исключить выбранный земельный участок из санитарно-охранной зоны.

Большая часть вопросов, поступивших в штаб в прошлом году, касалась технологического присоединения к сетям. На втором месте - вопросы по земле и недвижимости, на третьем - вопросы по открытию и ведению предпринимательской деятельности.