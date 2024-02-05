05 февраля 2024, 14:40

Поддержанный экспорт в Подмосковье превысил 90 миллионов долларов в 2023 году

Мининвест
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Поддержанный экспорт Московской области составил 93 миллиона долларов США по итогам 2023 года. Это стало возможным благодаря Фонду поддержки внешнеэкономической деятельности региона. За 12 месяцев он помог подмосковным предприятиям экспортировать продукцию в 41 страну.

«Существующий арсенал мер поддержки региональных экспортеров помогает им наладить контакты с потенциальными партнерами, представить свою продукцию, преодолеть экспортные барьеры и разрешить сложности с оформлением необходимых документов», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в 2023 году контракты заключили 143 подмосковные компании. Помимо этого, подмосковные экспортеры участвовали в международных выставках. Самой масштабной стала GULFOOD-2023 - крупнейшая выставка продуктов питания в Дубае. Ее участниками стали сразу 20 компаний из Подмосковья, 14 из которых заключили 46 экспортных контрактов на общую сумму 4,7 миллиона долларов США.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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Инвестиции Экспорт
05 февраля 2024, 14:57
Новое отделение почты открылось в селе Рождествено под Истрой
Пресс-служба администрации городского округа Истра
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После капитального ремонта в селе Рождествено под Истрой открыли почтовое отделение. Там можно не только получить или отправить письмо, но и оплатить счета ЖКХ, воспользоваться порталом «Госуслуги».

Отделение почты ежедневно посещают более 50 жителей села. Там предусмотрен широкий спектр услуг. Также посетители могут воспользоваться медицинским оборудованием - бесконтактным термометром или тонометром.

«Хочу отметить, что этот объект имеет важное социальное значение, ведь в зоне обслуживания отделения в селе Рождествено на сегодняшний день проживает более 15 тысяч человек. С обращениями по поводу открытия отделения почты не один раз обращались к администрации местные жители через каналы коммуникации», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Истра
05 февраля 2024, 14:54
Встреча по вопросам развития микрорайона Супонево прошла в администрации Одинцова
Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Совещание о перспективах благоустройства микрорайона Супонево прошло в администрации Одинцовского округа. На повестке были вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социальной и транспортной инфраструктуры.

Одной из ключевых тем обсуждения стало обустройство автобусной остановки вблизи гипермаркета. Сейчас отсутствие свободной земли рядом с дорогой не позволяет создать новый заезд для автобусов. Возможно, в будущем рассмотрят перенос существующих остановок ближе к торговому центру.

Также рассмотрели вопросы по оптимизации автобусного маршрута № 881 и созданию дополнительных парковочных мест.

Особое внимание уделили срокам строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса и ремонту существующих спортивных объектов. Все это должно улучшить условия жизни в микрорайоне Супонево.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Одинцово Благоустройство Строительство Дороги
05 февраля 2024, 14:52
Жители Подмосковья подали более 17 тысяч заявок по земле через сайт госуслуг в январе
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Жители Подмосковья получили более 17 тысяч госуслуг по земле и имуществу за январь. Самыми популярными из них стали перераспределение и предварительное согласование участков с неразграниченной государственной собственностью, а также предоставление земли в аренду или собственность без торгов.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, за месяц услугой перераспределения земель воспользовались 4,2 тысячи раз. Предварительное согласование предоставления участков в неразграниченной государственной собственности понадобилось 3,7 тысячи жителям. Еще 2,2 тысячи заявок поступило для аренды или покупки недвижимости без торгов.

«Сегодня получить любую услугу по земле и имуществу можно не выходя из дома, в электронном виде. Дистанционные способы взаимодействия позволяют гражданам, организациям и бизнесу экономить время и получать госуслуги в удобных условиях. И такой формат весьма востребован. С начала этого года подано на три с половиной тысячи больше заявлений, чем в прошлом году за этот же период», - сказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Подать заявку на госуслуги по земле жители могут онлайн на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость Госуслуги
05 февраля 2024, 14:51
Жители Солнечногорска получат перерасчет за услуги ЖКХ
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Заседание по вопросам ЖКХ состоялось в администрации Солнечногорска. В числе актуальных вопросов было обеспечение газовой и пожарной безопасности в жилых домах, а также перерасчет за коммунальные услуги.

Заседание по вопросам ЖКХ состоялось в администрации Солнечногорска.

В числе актуальных вопросов было обеспечение газовой и пожарной безопасности в жилых домах, а также перерасчет за коммунальные услуги.

На встрече присутствовали председатели многоквартирных домов муниципалитета, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, Госпожнадзора и Мособлгаза.

«По поручению губернатора Подмосковья подготовлен перечень многоквартирных домов, где в конце декабря и начале января жителям некачественно предоставлялись услуги по горячей воде и отоплению. Жители получат перерасчет уже в январской платежке по отоплению, горячему водоснабжению и электроэнергии», - отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области Олеся Тыщенко.

Заседания штаба по вопросам ЖКХ проходят в администрации округа каждую неделю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Солнечногорск

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