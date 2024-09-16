Поддержанный экспорт Подмосковья превысил 340 миллионов долларов

«Фонд поддержки ВЭД в регионе оказывает всестороннее содействие компаниям, работающим на зарубежных рынках или же планирующим выйти на экспорт. Более 300 уникальных компаний смогли подписать экспортные соглашения при поддержке Фонда», - пояснила Зиновьева.

Она также подчеркнула, что нередко компании, получившие помощь, не ограничиваются подписанием одного экспортного контракта, а налаживают отношения сразу с несколькими зарубежными партнерами.

Фонд ведет статистику с 2020 года. Он оказывает различную поддержку компаниям. Так, начинающие экспортеры получают консультации и образовательные услуги, такие как участие в программе «Экспортный форсаж» и тематических вебинарах. Более опытным экспортерам фонд помогает участвовать в выставках, организуя коллективные стенды и покрывая расходы на участие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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