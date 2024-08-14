14 августа 2024, 21:27

Подарки первоклассникам из малоимущих семей вручили в Солнечногорске

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости

В Солнечногорске первые четыре семьи стали получателями региональной меры социальной поддержки «Подарок первокласснику». В управлении социального развития будущим школьникам вручили ортопедические рюкзаки и письменные принадлежности.

Семьи поздравили с наступающим новым учебным годом депутат Московской областной Думы Сергей Сретинский, начальник Окружного управления социального развития Аветис Башикян и начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации городского округа Ирина Пименова.

«Подарочный набор для первоклассников из малоимущих семей, как мера социальной поддержки, действует в Московской области с 2019 года. В пятый, юбилейный раз наши первоклассники получают рюкзаки со всем необходимым, чтобы полностью укомплектованные и готовые к школе могли спокойно начать учиться, не испытывая каких-либо трудностей», - рассказал депутат Московской областной Думы Сергей Сретинский.

Кроме рюкзаков в набор входят канцелярские товары, пеналы, тетради, альбомы, дневники, обложки, краски, цветные карандаши, кисти, подставки для книг, мешки для сменной обуви. Также в каждом портфеле - поздравительные открытки от губернатора Подмосковья и многое другое.

Чтобы получить подобную поддержку от региона, малоимущим семьям округа нужно заполнить заявление на региональном портале uslugi.mosreg.ru. Для этого там надо выбрать услугу «Предоставление подарочного набора для первоклассника». На данный момент одиннадцати семьям Солнечногорска уже одобрили получение услуги.

Подать заявление можно до первого октября 2024 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Солнечногорск
14 августа 2024, 21:27
Выставка предприятий ракетно-космической отрасли открылась в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Выставка инноваций и достижений предприятий ракетно-космической отрасли открылась в Химках. Экспозиция включает в себя экспонаты и макеты градообразующих производств.

Познакомиться с экспонатами можно в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Здесь представлены наработки и макеты из местных предприятий ракетно-космической отрасли таких, как: научно-производственное объединение им. Лавочкина, завод «Энергомаш» и машинно-конструкторское бюро «Факел».

«Имена выдающихся конструкторов, инженеров, испытателей, связавших свою жизнь с предприятиями нашего города, навсегда вписаны в историю освоения космоса. И сегодня Химки продолжают оставаться на передовой научно-технического прогресса, о чем свидетельствует открывшаяся в „Артишоке“ выставка», - сказала муниципальный депутат Химок Инна Монастырская.

График работы выставки: со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Посмотреть экспонаты можно до 22 сентября. Вход свободный для всех желающих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Химки
14 августа 2024, 21:27
Спортсмены из Химок победили в турнире по стритболу в «Лужниках»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Спортсмены из Химок стали чемпионами турнира по стритболу «Лето 3×3» на стадионе «Лужники» в Москве. Всего в соревнованиях приняли участие более 20 команд.

Турнир прошел в рамках открытого фестиваля «Баскетбол XXL». Химки представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1. На турнире выступили три команды 2009 года. Ребята выиграли золотые и серебряные медали соревнований.

«В Химках большое внимание уделяют детско-юношескому баскетболу. Уже много лет школа лидирует в Московской области, команды постоянно участвуют в соревнованиях и занимают призовые места. В Химках при поддержке главы Дмитрия Волошина также развивают любительский и дворовый баскетбол, открывают множество площадок, что привлекает молодежь и помогает достигать высоких результатов», - отметил лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Баскетбол
14 августа 2024, 20:54
Футболисты «Подолино» стали чемпионами турнира в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
На стадионе «Новые Химки» завершился турнир по футболу. Чемпионский титул завоевала команда «Подолино», второе место заняла команда «Фирсановка», а бронзовые медали достались игрокам «Энергии».

В индивидуальных номинациях отличились вратарь Сергей Пономарев и полевой игрок Юрий Нестеров, оба представляющие команду - серебряного призера «Фирсановка». Их выдающаяся игра была отмечена не только тренерами, но и зрителями турнира.

«Юные химчане показывают достойные результаты на самых различных соревнованиях во многих видах спорта. Вы - яркий пример того, что выбор спорта как нормы жизни приносит результаты. Такие проекты дают возможность развивать талант подрастающего поколения и, быть может, вырастить в родном городском округе будущих звезд», - отметил депутат Совета депутатов Химок Алексей Федоров.

Напомним, что в городском округе прошло первенство межрегионального объединения федераций футбола, в котором юные спортсмены из Химок и Воронежа боролись за почетный титул. Турнир стал отличной возможностью для молодых футболистов продемонстрировать свои навыки и завести новые знакомства в мире спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Футбол
14 августа 2024, 20:33
Первый этап спартакиады трудовых коллективов стартует в Мытищах 17 августа
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Старт Спартакиады трудящихся городского округа Мытищи сезона-2024/2025 состоится 17 августа. Он пройдет на площади у Дворца культуры «Яуза».

Новый сезон приурочен к 230-летию Федоскинской фабрики лаковой миниатюры. Участники спортивных мероприятий покажут свою физическую силу, ловкость, стратегическое мышление и слаженную командную работу.

Принять участие в соревнованиях приглашают трудовые коллективы Мытищ и их болельщиков, для этого необходимо связаться с организаторами по телефону 8 (498) 610-04-14 или по электронной почте komsportrai@bk.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи

Новости по теме