Подарки от губернатора Подмосковья Воробьева получат участники СВО на передовой

Около тысячи подарков от команды губернатора получат более 300 человек в реабилитационном центре «Ясенки», свыше 600 многодетных семей военных и 79 семей с детьми-инвалидами.

Волонтеры команды губернатора раскладывали товары в подарочные упаковки, им в этом помогал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. Подарки для военнослужащих собрали в рамках акции «Доброе дело».

Ранее в Подмосковье стартовала акция «Новогодний марафон добра». В ее рамках волонтеры МосОблЕИРЦ собрали деньги, игрушки и сладости для ребят в детских домах и реабилитационных центрах.