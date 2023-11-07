Подачу заявки на госэкспертизу проекта освоения лесов перевели в онлайн в Подмосковье

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, получить услугу могут те, кто имеет в пользовании лесной участок.

«Теперь подать заявку на проведение госэкспертизы проектов освоения лесов в Московской области можно полностью в электронном виде на региональном портале. Вы можете оформить эту услугу, если у вас в пользовании находится лесной участок. Решение подготовят за 15 рабочих дней, результат появится в личном кабинете», - сказала она.

Проект освоения лесов регулирует отношения между государством и пользователем участка. С его помощью можно размещать объекты, рубить деревья, собирать растения и грибы, организовывать охотничьи хозяйства и многое другое. Это позволяет государству следить за происходящим на участке и предупреждать нарушения.

Получить услугу можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».