Подачу воды в 24 дома Солнечногорска приостановили из-за аварии на сетях
Министерство ЖКХ Подмосковья предупредило жителей Солнечногорска о временных неудобствах из-за коммунальной аварии. Для ремонта пришлось отключить холодную воду в 24 многоквартирных домах и трех социально значимых объектах.
С 11:10 в связи с аварийными работами на трассе прекратили подачу холодной воды по следующим адресам: поселок Смирновка, дома 2, 3, 4, 5, 6а, 14, 14а, 15а, 16а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 29, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Временно без воды школа, детский сад и амбулатория.
Сотрудники МКП «ИКЖКХ» проводят необходимые ремонтные работы. Устранить аварию и восстановить холодное водоснабжение планируется к 17:00.
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