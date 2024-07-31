Подачу воды в 24 дома Солнечногорска приостановили из-за аварии на сетях

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В Павловском Посаде капитально ремонтируют четыре образовательных учреждения. В них уже завершили фасадные работы, скоро смонтируют навесные потолки.

Работы идут в школе № 11, лицее № 2, школе-интернате и детском саду «Незабудка». В кабинетах и коридорах укладывают линолеум и плитку. Специалисты красят стены и наводят порядок в готовых помещениях.

«Рабочий день начинаем с проверки объектов капитального ремонта учреждений образования в Павловском Посаде. Продолжаем контролировать сроки и качество выполненных работ», - прокомментировал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Скоро в учреждениях появятся двери и навесные потолки. Параллельно рабочие благоустраивают входные группы и прилегающие территории: монтируют детские и спортивные площадки, а также облагораживают пешеходные дорожки.

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