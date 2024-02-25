Подачу воды в 10 домов в Красногорске возобновят к вечеру 25 февраля
Жители десяти многоквартирных домов на улице Чайковского в Красногорске временно остались без воды из-за утечки на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.
Воду отключили в Красногорске на улице Чайковского, 12А, в 10 многоквартирных домах, Строительном проезде, 4, Железнодорожной улице, в домах 1, 2, 3, 4, 5, 6.
«Сотрудники АО „Водоканал“ оперативно проводят необходимые ремонтные работы», - говорится в сообщении.
Работы планируется завершить к 18:00.
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