Подачу тепла в дома Яхромы восстановят к концу дня

Стоматологи из Домодедова съездили в ДНР с гуманитарной миссией. Медики не только вылечили зубы бойцам, но и доставили около 350 килограммов гумпомощи — зубные щетки, пасты, предметы бытовой гигиены и многое другое.

В ноябре 2023 года стоматолог Михаил Григорьев вместе с коллегами отправился в ДНР. Врач запомнил пациента, который находится на фронте с 18 лет. Уже 25-летний парень пришел лечиться на костылях, так как больше всего он мечтал о красивых зубах.

Бойцам также помогал стоматолог-хирург Абдул-Латиф Шарганов. По его словам, для профессионалов тяжелых пациентов не бывает.

«На самом деле, ситуация в полости рта была такая, что, к сожалению, этим людям уже эти зубы было не спасти, поэтому пришлось удалять. Объем удаления был большой, то есть, практически все зубы пораженные мы удаляли», - отметил врач.

Для Имина Исаева командировка останется навсегда в памяти. Медик работает относительно недавно. На прием в ДНР к нему попал пациент, парализованный ниже таза.

«Ему удаляли зубы, получается, прямо на койке. То есть, скажем так, он был в очень плохом состоянии, но человек настроен на то, чтобы жить», - подчеркнул Исаев.

По словам главного врача Домодедовской городской стоматологической поликлиники Михаила Каюгина, это была важная поездка.

«Мы нисколько не считаем, что это какой-то подвиг или ещё что-то, потому что мы одни люди, мы одна семья, мы один народ», - заключил врач.

В дебютную поездку врачи доставили в ДНР порядка 350 килограммов гумпомощи.

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