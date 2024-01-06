06 января 2024, 20:30

Подачу тепла в дома Красногорска возобновят в течение часа

РИА «Новости»
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Отопление и горячая вода в дома жителей городского округа Красногорск вернутся в течение часа. Рабочие уже устранили утечку теплоносителя, сейчас идет подача воды в котлы. Об этом заявил глава округа Дмитрий Волков.

Он пояснил, что прорыв произошел на улице Кирова. Из-за снижения давления котлы потухли. Сейчас место утечки заделали и начали подачу воды для возвращения к нормальным показателям.

«В ближайшее время, думаю, максимум час будут котлы зажигаться с учетом того, что давление поднимаем. И тепло, соответственно, будет поступать», - заявил Волков.

Глава городского округа Красногорск добавил, что температура в системе не опускалась до предельных значений благодаря работе насосов. Он подчеркнул, что самое сложное в работе - оперативно найти место прорыва, потому что в дальнейшем ситуация может оказаться серьезной. В этот раз специалисты сработали оперативно и быстро ликвидировали последствия аварии.

Глава округа добавил, что держит ситуацию в округе на личном контроле.

На отопление и отсутствие горячей воды пожаловались жители домов на улицах Ленина, Карбышева, Кирова, Братьев Горожанкиных, Успенской и Парковой. Специалисты сработали максимально оперативно чтобы вернуть жителям тепло.

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Красногорск Коммунальные аварии
06 января 2024, 20:09
Новый теплообменник смонтировали на котельной в Поваровке
Unsplash
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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков проверил работу котельных и рассказал о ситуации с отоплением в регионе. Предпринятые меры позволили поднять температуру в домах жителей микрорайона Выстрел и поселка Поваровка.

Константин Михальков сообщил, что на котельной Выстрел запустили дополнительный котел с теплообменником.

«Мы запустили еще один котел с новым теплообменником, температура растет. Уже скоро почувствуется более энергичное тепло. В батареях по ГВС температуру дорастили практически до 46 градусов. Продолжаем набирать обороты», - рассказал Михальков.

Он также проверил котельную в Поваровке, где достаточно давно показатели теплоснабжения были занижены. Ситуацию в поселке держат на особом контроле.

«Решения, которые ночью наши энергетики предприняли, они позволили увеличить температуру теплоносителя, но основным моментом была установка нового теплообменника. Новый теплообменник уже на объекте смонтирован. В настоящий момент один котел разожгли, набираем сейчас необходимое давление, разжигаем второй котел. Соответственно, очень скоро долгожданное тепло в нормативном объеме с нормативными показателями в дома придет, уважаемые наши жители!» - подчеркнул глава Солнечногорска.

Ранее Константин Михальков рассказал о ходе восстановительных работ на котельной «Выстрел».

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Солнечногорск Отопление
06 января 2024, 19:42
СК РФ указал на чрезвычайную ситуацию с отоплением в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминске
Unsplash
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Следственный комитет Российской Федерации указал на чрезвычайную ситуацию, которая наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются аварии и перебои с электричеством.

В СМИ и социальных сетях продолжают появляться жалобы и сообщения о нарушениях прав потребителей энергоресурсов в Подмосковье. В Следственном комитете подтвердили ситуацию, подчеркнув, что без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования.

Сейчас прокуроры проводят проверку исполнения жилищного законодательства при предоставлении коммунальных услуг. Прокуратурой города Лыткарино уже установлено, что вечером 5 января в работе котельной № 1 МП «Лыткаринская теплосеть» произошел сбой из-за скачка напряжения. Устранение последствий завершили утром на следующий день.

Кроме того, по результатам принятых Солнечногорской городской прокуратурой мер реагирования восстановлена подача тепла в многоквартирные жилые дома микрорайона Выстрел.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за перебоев подачи энергоресурсов в Московской области. Теперь специалистам предстоит дать оценку действиям ответственных должных лиц.

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Наро-Фоминск Люберцы Солнечногорск Отопление СК РФ Лыткарино Раменское
06 января 2024, 18:56
Режим ЧС в Климовске позволил задействовать допсилы для ликвидации аварии
РИА «Новости»
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Режим ЧС локального характера в микрорайоне Климовск в Подольске позволил задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации аварии. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области

Специалисты оперативно запустили резервный котел и опрессовали второй. Подразделение № 5 Подольской областной клинической больницы подключили к блочно-модульной котельной.

Кроме того, как ранее сообщал глава Подольска Григорий Артамонов, всех желающих жителей обеспечили обогревателями и одеялами.

«С учетом нарушения параметров теплоснабжения жителям будет сделан перерасчет за тепло. Мы также посчитаем дополнительное потребление за электроэнергию, потому что люди греются электрообогревателями и вынуждены будут из-за этого больше платить. Все это им компенсируется», - заявил в субботу вице-губернатор Евгений Хромушин.

Для жителей продолжает работать горячая линия: 8 (4967) 50-00-50, 8 (4967) 55-57-98. При повреждении радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт, заключили в пресс-службе.

Аварийные бригады работали в Климовске всю минувшую ночь. Специалистам удалось стабилизировать функционирование котельной «КСПЗ» и обеспечить циркуляцию теплоносителя в сетях. Сейчас идет поэтапная подача тепла в дома. Всего из-за аварии пострадали 173 строений.

Подольск Коммунальные аварии
06 января 2024, 17:17
Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль ситуацию с энергоресурсами в Подмосковье
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту ограничения подачи энергоресурсов жителям Московской области. На проблемы с электричеством ранее жаловались жители региона.

В настоящее время следственные органы ГСУ СК России по Московской области ведут проверку по факту ограничения подачи энергоресурсов жителям городского округа Чехов. По сообщениям, сотни граждан вынуждены находиться в экстремальных условиях без электричества и отопления.

Представители администраций городских округов уже принесли свои извинения местным жителям за доставленные неудобства, а ресурсоснабжающая организация ссылается на аномальные погодные условия, которые и привели к сбоям и авариям.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с электроэнергией и отоплением.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество Отопление СК РФ

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