Подачу тепла в дома Красногорска возобновят в течение часа

Он пояснил, что прорыв произошел на улице Кирова. Из-за снижения давления котлы потухли. Сейчас место утечки заделали и начали подачу воды для возвращения к нормальным показателям.

«В ближайшее время, думаю, максимум час будут котлы зажигаться с учетом того, что давление поднимаем. И тепло, соответственно, будет поступать», - заявил Волков.

Глава городского округа Красногорск добавил, что температура в системе не опускалась до предельных значений благодаря работе насосов. Он подчеркнул, что самое сложное в работе - оперативно найти место прорыва, потому что в дальнейшем ситуация может оказаться серьезной. В этот раз специалисты сработали оперативно и быстро ликвидировали последствия аварии.

Глава округа добавил, что держит ситуацию в округе на личном контроле.

На отопление и отсутствие горячей воды пожаловались жители домов на улицах Ленина, Карбышева, Кирова, Братьев Горожанкиных, Успенской и Парковой. Специалисты сработали максимально оперативно чтобы вернуть жителям тепло.

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