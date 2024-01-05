05 января 2024, 16:35

Подачу тепла и горячей воды восстановят в подольском микрорайоне Климовск к вечеру 5 января

Unsplash
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Подачу тепла и горячего водоснабжения восстановят для жителей микрорайона Климовск в Подольске до вечера. Работы взял под личный контроль вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Всю ночь в котельной Климовского патронного завода, где произошла авария, посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. Сейчас специалисты продолжают устранять утечки в нескольких местах. Вместе с этим готовится к запуску второй дополнительный котел.

Евгений Хромушин рассказал, что, как только получил информацию о проблеме, он собрал аварийные бригады практически со всего Подмосковья и организовал оперативный штаб для контроля ситуации.

«В течение ночи мы ликвидировали практически все протечки на территории завода, достаточно сложная сварка была. Сейчас заполняем систему и планируем в ближайшее время запустить котел», - сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подчеркнул, что находится на месте и предпринимает всевозможные меры для скорейшего устранения аварии.

«Совместно с оперативным штабом останемся здесь до полной ликвидации аварии. Будем делать все возможное для скорейшего возобновления подачи тепла», - добавил Григорий Артамонов.

По вопросам подачи тепла продолжает работать горячая линия: 8(4967)50-00-50, 8 (496) 755-57-98.

Ранее глава Подольска Артамонов сообщил, что работу котельной ЗАО «КСПЗ» восстановят в 21:00 5 января.

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Подольск Отопление
05 января 2024, 16:06
Спектакль «Время чудес» будут показывать в Шатуре до 8 января
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Интерактивный спектакль для детей «Время чудес» подготовили в ЦДК имени Нариманова в Шатуре. Перед представлением для ребят устроили развлекательную программу с танцами, песнями и играми.

Спектакль «Время чудес» подготовили артисты местной театральной студии «Отражение» под руководством Сергея Водопьянова. По сюжету Снегурочка и Будильник отправляются в увлекательное путешествие, чтобы восстановить и вернуть Новый год. По пути они встречают интерактивных персонажей и совершают невероятные подвиги.

Во время самого представления юные зрители взаимодействуют с артистами. С помощью их подсказок главным героям удается освободить Деда Мороза и вернуть ему посох, чтобы наступил Новый год. Сказка будет идти до 8 января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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Дети Спектакль Новый год Шатура
05 января 2024, 15:47
Выставка «Путешествие в детство» продлится в Верее до старого Нового года
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Сотрудники музея в Верее подготовили для посетителей новогоднюю интерактивную выставку «Путешествие в детство». Она поможет окунуться в школьные советские годы.

Фотографии с утренников, карнавальные костюмы и елочные игрушки советских времен помогают взрослым снова стать маленькими. Все экспонаты можно трогать.

Большая часть игрушек размещена не в витринах, а на елке. На выставке также можно ознакомиться с историей игрушек из ваты, картона и стекла.

Кроме того, в ретрозоне все посетители могут сделать «школьную» фотографию с Дедом Морозом из СССР. Выставка продлится до старого Нового года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Музеи Новый год
05 января 2024, 15:47
Власти Подольска назвали время запуска теплотрассы после аварии
РИА «Новости»
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Коммунальные службы в Подольске запустят работу котельной ЗАО «КСПЗ» в 21:00 в пятницу, 5 января. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

По его словам, специалисты в настоящее время продолжают работать над вновь выявленными техническими неполадками.

«Готовим к работе дополнительный котел. До полного подключения жилфонда держу ситуацию под личным контролем», - написал Артамонов.

Утром 5 января глава Подольска сообщал, что аварийные службы полностью закончили работу по ремонту на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ». Он отмечал, что УК «Подольск» организовала специальные бригады по развоздушиванию системы. Оставшимся без тепла жителям районов округа произведут перерасчет по коммунальным платежам.

Об аварии на теплотрассе котельной ЗАО «КСПЗ» в микрорайоне Климовск в Подольске стало известно вечером в среду, 3 января. В связи с этим подачу тепла и горячей воды временно приостановили.

Подольск Коммунальные аварии
05 января 2024, 14:57
Глава Солнечногорска объяснил причину отключений света на фоне аномальных морозов
РИА «Новости»
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Причиной неоднократных отключений на фидере Дзержинский, который питает Поварово, Лыткино, Задорино, Белавино, Ложки, Новую, Льялово, Полежайки, Повадино и ряд других населенных пунктов и СНТ, стало резко возросшее потребление. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«В такие аномальные морозы большую нагрузку испытывает и вся система электроснабжения», - указал он.

Михальков обратил внимание, что многие на период новогодних праздников уехали за город, и сейчас система просто не всегда справляется с нагрузкой. Нельзя исключать и факт потребления сверх установленного договором норматива, уточнил глава городского округа.

«Сейчас специалисты Россетей в круглосуточном режиме ведут аварийно-восстановительные работы, в ручном режиме осуществляют подачу электричества», - подчеркнул Михальков.

Аварийная бригада работала по указанным пунктам минувшей ночью, чтобы полностью восстановить подачу от фидера Дзержинский.

Кроме того, на территории округа стоят 18 передвижных электростанций, которые помогают справиться с возросшей нагрузкой.

«Но это временные меры. Чтобы в корне изменить ситуацию, мы проработали с Россетями вопрос о включении всей ветки в программу модернизации - работы будут выполнены уже в текущем году», - добавил Михальков.

Помимо этого, «Россети» реализуют в Солнечногорске большую двухлетнюю программу модернизации, напомнил он. В рамках нее заменят свыше 118 километров высоковольтных линий, установят 25 пунктов секционирования, зарезервируют более 25 километров сети.

Солнечногорск

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