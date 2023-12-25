25 декабря 2023, 12:52

Подачу отопления восстановили на центральных улицах Солнечногорска

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Коммунальщики восстановили подачу отопления и горячей воды от котельной ГЭМЗ в Солнечногорске. Авария произошла из-за утечки вблизи дома № 14 на Ленинградской улице.

На время устранения протечки подачу ресурсов приостановили для более чем трех тысяч жителей 20 многоквартирных домов. Для аварийных работ привлекли специалистов «Газпром теплоэнерго МО» и управляющей компании «Креатив». Работы контролировали сотрудники администрации муниципалитета, специалисты Московской областной аварийно-восстановительной службы и МЧС.

«Из-за утечки на теплотрассе коммунальщики были вынуждены перекрыть подачу горячей воды и отопления в многоквартирные дома от котельной ГЭМЗ. <…> Работы осложнялись тем, что вблизи трассы пролегали газопровод и электрический кабель высокого напряжения. Поэтому разрытие проводили предельно аккуратно. После проведения земляных работ и зачистки трассы коммунальщики заменили поврежденный участок трубы», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Сотрудники управляющей компании «Креатив» также устранили утечку в подвале дома № 178 на Красной улице. После завершения всех работ провели развоздушивание систем теплоснабжения в квартирах жителей.

Напомним, что в случае аварийных ситуаций на коммунальных сетях можно позвонить на горячую линию городского округа Солнечногорск: 8 (800) 201-67-47.

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Солнечногорск Отопление Коммунальные аварии
25 декабря 2023, 13:36
Катки с искусственным охлаждением впервые открыли в Истре
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В Истре впервые открыли два катка с искусственным охлаждением. Они появились на площади «Дружбы» и парке «Фабричный», сообщили в правительстве Московской области.

Площадь катка «Елочка» составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Он сможет вместить до 200 человек. Его запустили 22 декабря. На нем уже провели бесплатное ледовое шоу от профессиональных фигуристов.

Второй каток располагается в Дедовске. Его площадь составляет свыше 750 квадратных метров. Его открыли 24 декабря, на нем показали ледовое представление. Оба объекта являются для посетителей бесплатными. Для них обустроили бесплатный пункт проката коньков, теплые раздевалки и зоны фудкорта.

Площадки будут работать каждый день с 10:00 до 21:30 с перерывами для подготовки льда между сеансами. В день будут проводить шесть 1,5 часовых сеансов. Оба катка могут работать при небольших плюсовых температурах. Их украсили подсветкой и новогодними елями.

Уже 4 января на катке в Истре пройдет ледовое представление Татьяны Навки «Байки Русской Балалайки». Перед зрителями выступят Александр Энберт, Анна Погорилая, Максим Ковтун, Артур Гачинский, Вера Базарова и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Истра Парки
25 декабря 2023, 12:55
Историческая реконструкция битвы под Сталинградом прошла в Пушкино
Роман Савельев
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Масштабная реконструкция одного из эпизодов Сталинградской битвы прошла в Пушкино 24 декабря. Более 100 участников военно-исторических клубов из Москвы, Подмосковья и других регионов России воссоздали ожесточенное сражение между советскими и немецкими войсками.

Вся местность окуталась густым дымом от имитации разрывов снарядов и подбитой техники. В конце концов, советские войска одержали верх, а противник капитулировал. Битва «Зимняя гроза» предопределила разгром окруженных под Сталинградом немецких войск.

За реконструкцией наблюдали более 150 зрителей, в том числе школьники из близлежащих населенных пунктов. По словам организатора мероприятия - священника Леонида Цапка - подобные реконструкции помогают молодежи лучше понять и прочувствовать дух тех времен, вызывают интерес к изучению истории.

В воссоздании битвы приняли участие около 35 клубов военно-исторической реконструкции. Для всех желающих работала полевая кухня.

Зрителям показали сражения, описанные Юрием Бондаревым в романе «Горячий снег». Сначала на поле появилась вереница жителей из захваченных врагом районов Сталинграда, которых вели под конвоем. То и дело раздавались плач и глухие удары прикладов - действо поражало своей реалистичностью.

На протяжении часа поляна возле храма Спаса Нерукотворного образа превратилась в поле боя. Зрители наблюдали за действиями Красной Армии, противостоящей попытке прорыва крупных сил фашистов к окруженной группировке фельдмаршала Паулюса в Сталинграде.

В истории России наступил период, когда жители не просто сплотились, а стали настоящей семьей , отметил на премии «Мы рядом» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он вручил награды тем, чьи мужество, сила, героизм не знали границ при совершении поступков, достойных наград.

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История Пушкино Великая Отечественная война
25 декабря 2023, 12:49
Сложную операцию на запястье провели 84-летней женщине в больнице в Лобне
Пресс-служба Минздрава МО
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В травматологическое отделение Лобненской больницы поступила 84-летняя женщина. Пациентка жаловалась на боли в правой руке после перелома запястья. Ранее у нее диагностировали синдром карпального канала, который развивается по причине сдавления срединного нерва в суставном канале на запястье. Пациентке нужна была срочная операция.

«Операция осложнялась посттравматическими изменениями в запястье в связи с выраженным сдавленным срединным нервом, в результате полученной год назад травмы руки. Впервые в Лобне мы провели малоинвазивную операцию женщине в таком почтенном возрасте с разрезами из мини-доступа», - сообщил заведующий травматологическим отделением Дмитрий Белов.

Операцию провели под местным наркозом, без разрезов, перевязок и крупных шрамов. Пациентку уже выписали из стационара с положительной динамикой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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Лобня Врачи Медицина
25 декабря 2023, 12:37
Безопасность 12 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю
Фото Минэкологии
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Инспекторы гостехнадзора проверили безопасность 12 аттракционов в Подмосковье за неделю. Работы провели в Клину, Дмитрове, Сергиевом Посаде и других округах. Нарушений в их работе не вывели.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, проверку прошли девять зимних горок и три аттракциона в крытых парках развлечений.

«Инспекторы гостехнадзора в зимний период не забывают о развлекательных технических средствах, функционирующих в торговых центрах, которым снег и мороз не страшны. Такие аттракционы, как и зимние горки должны своевременно проверяться, недочетов в их работе быть не должно, так как от этого зависит здоровье наших граждан», - сказал он Неделей ранее инспекторы выявили две незарегистрированные зимние горки во Власихе и Павловском Посаде.

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Парки

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