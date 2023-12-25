Подачу отопления восстановили на центральных улицах Солнечногорска

На время устранения протечки подачу ресурсов приостановили для более чем трех тысяч жителей 20 многоквартирных домов. Для аварийных работ привлекли специалистов «Газпром теплоэнерго МО» и управляющей компании «Креатив». Работы контролировали сотрудники администрации муниципалитета, специалисты Московской областной аварийно-восстановительной службы и МЧС.

«Из-за утечки на теплотрассе коммунальщики были вынуждены перекрыть подачу горячей воды и отопления в многоквартирные дома от котельной ГЭМЗ. <…> Работы осложнялись тем, что вблизи трассы пролегали газопровод и электрический кабель высокого напряжения. Поэтому разрытие проводили предельно аккуратно. После проведения земляных работ и зачистки трассы коммунальщики заменили поврежденный участок трубы», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Сотрудники управляющей компании «Креатив» также устранили утечку в подвале дома № 178 на Красной улице. После завершения всех работ провели развоздушивание систем теплоснабжения в квартирах жителей.

Напомним, что в случае аварийных ситуаций на коммунальных сетях можно позвонить на горячую линию городского округа Солнечногорск: 8 (800) 201-67-47.

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