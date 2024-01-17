17 января 2024, 12:15

Подачу холодной воды временно остановили в двух домах в Химках

Unsplash
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Жители двух домов в Химках временно остались без холодной воды. Речь идет о зданиях № 11 и № 12 на улице Фрунзе.

Временная приостановка подачи холодной воды связана с утечкой на сети ХВС. Представители ОАО «Химкинский водоканал» проводят аварийно-восстановительные работы. Ожидается, что вода вернется в квартиры к 16:30.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением.

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ЖКХ Химки
17 января 2024, 12:20
Ученица серпуховской гимназии Варвара Студенцова победила на конкурсе «Неопалимая купина»
Гореловский Валерий
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Ученица гимназии № 1 в Серпухове Варвара Студенцова победила на региональном этапе конкурса «Неопалимая купина». Она представила работу в стиле витража в номинации «Декоративно-прикладное творчество».

Варвара Студенцова рассказала, что ее работа называется «Бесстрашный пожарный» и выполнена в стиле витраж.

«Витраж - это необычный вид искусства рисования по стеклу. Я подумала, что обычный рисунок - это как-то скучно для меня, поэтому выбрала витраж», - добавила Варвара Студенцова.

Девушка учится в восьмом классе. Все свободное время она посвящает творчеству и увлечению литературой. Кроме того, она занимается в художественной школе и участвует в творческих конкурсах.

«Первый раз в таком конкурсе я принимала участие примерно два года назад, тогда я заняла в регионе второе место. Мне очень понравилось, и я решила еще раз попробовать. И в этот раз уже заняла первое место во всероссийском этапе», - объяснила Варвара Студенцова.

Она подчеркнула, что на выполнение работы у нее ушло три дня. Победительница добавила, что считает профессию пожарного одной из самых важных и значимых, поскольку они приходят на помощь людям в самые трудные моменты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

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Серпухов конкурсы
17 января 2024, 12:02
Детский сад в ЖК «Одинцово-1» достоят в 2024 году
Министерство жилищной политики Московской области
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Новый детский сад на 120 мест планируют достроить в жилом комплексе «Одинцово-1» до конца года. Сейчас на объекте полностью завершены монолитные работы — возведен каркас здания.

Подрядная организация приступила к монтажу инженерных и коммуникационных систем. Окончание строительства запланировано на 4-й квартал 2024 года.

В двухэтажном здании детского сада оборудуют групповые помещения, методический и медицинский кабинеты, пищеблок и кружковую. Во дворе обустроят игровые и физкультурные площадки с теневыми навесами. Также проведут комплексное озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с этого года.

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Одинцово Детские сады
17 января 2024, 12:02
Каток в центральном парке Ногинска открыли после реконструкции
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Обновленный после реконструкции каток открылся в центральном парке Ногинска. Там оборудовали теплую раздевалку и пункт проката.

Площадь ледовой площадки стала больше - 1800 квадратных метров. Там открыли теплую раздевалку со скамейками и шкафчиками для хранения вещей. Установили мощную музыкальную аппаратуру и освещение. Также построили помещение для ледозаливочной машины.

Каток работает ежедневно: в будни с 10:00 до 21:00, а в выходные и праздники с 10:00 до 21:30. Стоимость билета за сеанс в будни для взрослых - 200 рублей, для детей и льготников - 100 рублей. Предварительно каток будет работать до марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в регионе будет работать 181 каток.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коньки и комплект защиты можно арендовать в прокате. Для самых маленьких и тех, кто не умеет кататься, советуют воспользоваться услугой помощника фигуриста.

Отдых Богородский
17 января 2024, 11:34
Алексей Финогин разработает компьютерную игру про Балашиху
Елизавета Приймак
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Алексей Финогин из Балашихи с помощью 3D-моделирования разрабатывает модель микрорайона Северный. Он планирует создать компьютерную игру с хоррор-сюжетом, квестом, прогулками по улицам и поездками на транспорте.

Раньше Алексей занимался съемками видео с квадрокоптера и даже ездил в Арктику помогать полярникам. Около полугода назад он увлекся 3D-моделированием.

Теперь житель Балашихи разрабатывает проект «SEverniy-25». Игра пока находится на этапе разработки карты, и сюжет детально не проработан.

«В первую очередь, сейчас это проект для души, насчет монетизации какой-то я не думал, потому что для души», - подчеркнул Алексей.

Мужчина планирует завершить разработку карты к 2025 году и опубликовать ее бесплатно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха

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