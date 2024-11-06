06 ноября 2024, 14:11

Подачу холодной воды в поселке Хорлово восстановят к 15:00

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Многоквартирные дома в поселке Хорлово под Воскресенском временно отключили от холодного водоснабжения утром 6 ноября. Это понадобилось для проведения аварийных работ на Школьной улице.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили, что без холодной воды временно остаются 36 домов в Хорлове. Аварийные работы проводятся на Школьной улице у дома 2б.

Сотрудники «Белоозерского ЖКХ» проводят необходимые ремонтные работы. Плановый срок их завершения - 15:00. Как только аварию на сетях устранят, подачу холодной воды в дома восстановят.

ЖКХ Воскресенск
06 ноября 2024, 12:56
Расчетный центр Подмосковья напомнил способы сэкономить на оплате ЖКУ
фото: Александра Дмитриева
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Представители МособлЕИРЦ напоминают жителям Подмосковья, как выгодно и удобно оплачивать коммунальные счета. Своевременная оплата помогает избежать пени, судебных издержек и приостановки льгот, а при оплате до Нового года можно выиграть 3 999 рублей.

При временном отсутствии, недопоставке или некачественных услугах возможен перерасчет. Установка и регулярная поверка счетчиков позволяют платить за фактически потребленные услуги и избежать начислений по нормативу.

Специалисты рекомендуют подписаться на электронные счета, чтобы получить шанс выиграть 1,5 тысячи рублей - такие счета легко хранить и оплачивать без комиссии. Автоматическая оплата, доступная через банки и платежные системы, исключит риск просрочки, а пуш-уведомления в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» напомнят о сроке оплаты.

В случае финансовых затруднений можно оформить рассрочку через управляющую компанию. Регистрация в личном кабинете на сайте или в приложении позволяет оплачивать счета и передавать показания онлайн, а оплата без комиссии доступна через личный кабинет, приложение и клиентские офисы.

Напомним, подключив СБП к личному кабинету, можно участвовать в акции «Привяжи клик - оплати вмиг» и мгновенно оплачивать счета без подтверждения.

ЖКХ
06 ноября 2024, 12:55
Около 3 тысяч поломок устранили на детских площадках в Подмосковье с января
Медиасток.рф
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Свыше 3,3 тысячи дефектов выявили на детских площадках в Подмосковье с начала года. Около 90% из них уже устранили, остальные находятся в работе.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сотрудники ведомства регулярно следят за состоянием элементов на детских площадках и спортивных комплексах, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Чаще всего инспекторы выявляли поломки ограждений, пружинного балансира и неисправности спортивного оборудования.

Только в Балашихе с начала года выявили и устранили около 80 недочетов.

Сообщить о поломках на детских площадках жители могут напрямую в ведомство.

Благоустройство
06 ноября 2024, 12:44
Детский сад «Ромашка» отремонтируют в Ивантеевке в 2025 году
Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский
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На выполнение работ по капитальному ремонту объявлен открытый конкурс. Подрядчику также предстоит поставить оборудование в детсад.

Двухэтажное здание детского сада № 5 «Ромашка» на Задорожной улице построено в Ивантеевке еще в 1962 году. Его площадь составляет 923 квадратных метра. Информация о проведении конкурса появилась в единой информационной системе в сфере закупок.

Капитальный ремонт будет производиться в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансироваться работы будут из бюджета Подмосковья, их окончание запланировано в 2025 году.

Родителей воспитанников детского сада очень обрадовала новость о предстоящем ремонте. Они надеются, что в дошкольном учреждении будут созданы все условия для развития, обучения и игр.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Детские сады Пушкино Ремонтные работы
06 ноября 2024, 12:26
Мастер-классы для детей пройдут в трех парках Подольска в течение недели
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Множество разнообразных мероприятий организуют на текущей неделе в парках городского округа. Юных жителей Подольска и участников проекта «Активное долголетие» приглашают на занятия, пробежки и другие активности.

В Детском парке в субботу, 9 ноября, с 12:00 до 12:30 проведут детскую игровую программу, а на следующий день в это же время начнется мастер-класс «Рисовашка».

В парке «Дубрава» с 11:00 до 12:00 в пятницу, 8 ноября, пройдут занятия по скандинавской ходьбе и зарядка. В субботу в 12:00 юных горожан ждет детский праздник и мастер-класс «Сделай сам».

В парке имени Виктора Талалихина в четверг, 7 ноября, с 10:00 до 11:00 все желающие смогут заняться скандинавской ходьбой. В этот же день с 10:00 до 12:30 в павильоне «Сказочный лес» состоятся занятия по вязанию, а с 16:00 - мастер-класс для детей.

В субботу в 9:00 в парке стартует групповая пробежка, с 10:00 до 11:30 в павильоне «Сказочный лес» пройдут занятия по вязанию для детей, а с 12:00 на сцене танцевальной веранды начнется игровая программа.

В воскресенье с 10:00 до 11:30 в павильоне «Сказочный лес» откроется «Рукодельная мастерская», в 12:00 пройдет игровая программа для детей, а затем они смогут поиграть в настольные игры. «Мастерская творчества для детей» ждет ребят старше шести лет с 16:00 до 17:30 в павильоне «Сказочный лес».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Подольск Парки

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