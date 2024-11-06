Подачу холодной воды в поселке Хорлово восстановят к 15:00

Представители МособлЕИРЦ напоминают жителям Подмосковья, как выгодно и удобно оплачивать коммунальные счета. Своевременная оплата помогает избежать пени, судебных издержек и приостановки льгот, а при оплате до Нового года можно выиграть 3 999 рублей.

При временном отсутствии, недопоставке или некачественных услугах возможен перерасчет. Установка и регулярная поверка счетчиков позволяют платить за фактически потребленные услуги и избежать начислений по нормативу.

Специалисты рекомендуют подписаться на электронные счета, чтобы получить шанс выиграть 1,5 тысячи рублей - такие счета легко хранить и оплачивать без комиссии. Автоматическая оплата, доступная через банки и платежные системы, исключит риск просрочки, а пуш-уведомления в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» напомнят о сроке оплаты.

В случае финансовых затруднений можно оформить рассрочку через управляющую компанию. Регистрация в личном кабинете на сайте или в приложении позволяет оплачивать счета и передавать показания онлайн, а оплата без комиссии доступна через личный кабинет, приложение и клиентские офисы.

Напомним, подключив СБП к личному кабинету, можно участвовать в акции «Привяжи клик - оплати вмиг» и мгновенно оплачивать счета без подтверждения.