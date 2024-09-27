27 сентября 2024, 11:53

Подачу холодной воды в домах Ликино-Дулева восстановят к 15:00

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Утечка на сетях водоснабжения произошла 27 сентября у дома № 26 на Коммунистической улице в Ликино-Дулеве. Для устранения аварии потребовалось временно отключить холодную воду в 33 домах и четырех социальных учреждениях города.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили, что холодное водоснабжение временно отключено по следующим адресам: улицы Коммунистическая, Ленина, Новикова Прибоя, Красноармейская, Шмелева, Юбилейная, Димитрова, Димитровский проезд, Октябрьская, Кирова, Перегудова, Луначарского, Победы, переулки Коммунистический, Ленинский, Первомайский. Временно нет воды в детских садах № 47, № 13 и № 50, в школе № 4.

«Куровские очистные сооружения», деятельность которых курирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, проводят ремонт.

Срок завершения работ и восстановление подачи холодной воды - 15:00.

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ЖКХ Ликино-Дулево Ремонтные работы
27 сентября 2024, 12:17
Спортсмены из Чехова победили на областном фестивале бокса и кикбоксинга
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Более 100 боксеров приехали на фестиваль «Открытый ринг» в Москву. Воспитанники спортшколы в Чехове завоевали призовые места соревнований.

В фестивале бокса и кикбоксинга решили поучаствовать 100 спортсменов из Москвы и Московской области. Проверить свои силы приехали и воспитанники спортивной школы бокса «Витязь» имени А. В. Поветкина из Чехова.

В своих весовых категориях чеховские боксеры заняли призовые места. «Золото» забрал Роман Тараканов, Роман Румянцев, Елизавета Степанова, Максим Иорданов, Даниил Угаров и Эркеблан Эргешев. На втором месте оказался Дмитрий Борисов. Спортсменов подготовил тренер Виктор Бурлаков.

Отметим, что также первые места в своих весовых категориях заняли Мурад Поляков, Иоанн Молчанов, Иван Заблодский и Дмитрий Истоменок из Чехова.

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Спортсмены Чехов Бокс Фестивали
27 сентября 2024, 11:57
Более 60 семей из аварийного жилья переедут в новый дом в Можайске
Минстрой МО
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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома для переселения из аварийного жилья в Можайске на улице Полосухина. Ключи от новых квартир получит 61 семья — почти 150 человек. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Жители переедут из аварийных домов в деревнях Шохово и Настасьино, а также из Можайска, поселков Колычево, Медико-инструментального завода и Уваровки. Отмечается, что общая площадь аварийного жилья составляет почти 2,7 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в Подмосковье. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда - на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.

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Можайск Аварийное жилье
27 сентября 2024, 11:57
Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья с 28 сентября
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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За сутки на территории лесного фонда Московской области произошло 16 пожаров. В Ногинском филиале «Мособллеса» зарегистрировано шесть возгораний, в Виноградовском — три, в Егорьевском — два, а также по одному в Дмитровском, Орехово-Зуевском, Подольском, Московском учебно-опытном филиалах и в лесничестве «Русский лес».

Все пожары удалось потушить в день их обнаружения. Для ликвидации возгораний задействовали 93 единицы техники и 177 человек.

В Комлесхозе региона сообщили, что 27 сентября в Московской области ожидается пятый класс пожарной опасности, а с 28 сентября - первый класс. Температура составит 16- 22 градуса, ночью - 9- 15 градусов, ожидаются дожди и ветер.

Жителям Московской области напоминают, что в случае обнаружения возгорания необходимо звонить на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

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Лесные пожары
27 сентября 2024, 11:56
Физкультурный комплекс с бассейном построят в Лобне в 2025 году
Администрация городского округа Лобня
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В Лобне началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Сейчас на стройплощадке создают временные дороги и штаб и завозят материалы. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья.

Комплекс разместится между Ледовым дворцом и спорткомплексом «Лобня». В нем будут залы для тренировок, кафе, медпункт и офисы. Бассейн длиной 25 метров разделят на шесть дорожек, а для детей оборудуют маленькую чашу и сухой бассейн с шариками.

На прилегающей территории обустроят парковку и зоны отдыха. Завершение строительства запланировано на 2025 год.

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Спортсмены Строительство

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