Подачу горячей воды восстановили на Красной и Ленинградской улицах в Солнечногорске

Как сообщили в подмосковном «Газпром теплоэнерго», на котельной провели ремонтные работы. В это время в домах на Ленинградской и Красной улицах прекратилась подача горячей воды. Сейчас ее полностью восстановили.

«По информации ООО „Газпром теплоэнерго МО“ возобновлена подача ГВС потребителям от котельной ГЭМЗ. Компания приносит извинения за доставленные неудобства», - сказали в котельной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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