Подачу газа возобновят в доме № 15 на улице Веры Волошиной в Мытищах

После совместного диалога с жителями, представителями управляющей компании и газовщиками, были приняты ключевые решения. Игорь Савош подчеркнул необходимость качественного взаимодействия с жителями и выразил удовлетворение результатами обращения в Общественную палату.

В ближайшее время газ будет подан в квартиры жителей этого дома. Особенно помогло то, что квартиры несознательных владельцев расположены на верхних этажах. Также на встрече отметили, что квартиры, собственники которых не предоставили доступ для проверки, будут заглушены, а также начнутся судебные разбирательства со стороны управляющей компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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