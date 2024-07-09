09 июля 2024, 22:28

Подачу газа возобновят в доме № 15 на улице Веры Волошиной в Мытищах

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Председатель Общественной палаты городского округа Мытищи Игорь Савош с председателем комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству провели встречу с жителями дома № 15 по улице Веры Волошиной. На встрече отметили, что два стояка четвертого подъезда остались без газа из-за недопуска представителей газовой службы для проверки систем.

После совместного диалога с жителями, представителями управляющей компании и газовщиками, были приняты ключевые решения. Игорь Савош подчеркнул необходимость качественного взаимодействия с жителями и выразил удовлетворение результатами обращения в Общественную палату.

В ближайшее время газ будет подан в квартиры жителей этого дома. Особенно помогло то, что квартиры несознательных владельцев расположены на верхних этажах. Также на встрече отметили, что квартиры, собственники которых не предоставили доступ для проверки, будут заглушены, а также начнутся судебные разбирательства со стороны управляющей компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Мытищи Газ Квартиры
09 июля 2024, 22:39
Более 350 мобильных торговых точек появилось в Подмосковье с начала года
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Более 350 договоров заключили подмосковные предприниматели на размещение мобильных торговых объектов на льготных условиях с начала года. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала летнего сезона на территории региона предприниматели установили свыше 200 тележек, 107 фудтраков, 27 автолавок, 17 изотермических емкостей по продаже молока и кваса.

В ведомстве пояснили, что подать заявку на получение места под размещение мобильного торгового объекта можно на сайте региональных госуслуг. Ответ поступит в личный кабинет пользователя в течение семи дней.

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Торговля Бизнес
09 июля 2024, 22:28
Модернизация завода «Метровагонмаш» в Мытищах вышла на завершающий этап
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Генеральный директор холдинга «ТМХ» Кирилл Липавысоко провел рабочий визит на предприятие «Метровагонмаш». Он оценил результаты работ, связанных с освоением выпуска новых образцов продукции и локализацией производства ключевых компонентов вагонов метро.

В настоящее время модернизация производства находится на завершающем этапе, при этом основное внимание уделяется не только оснащению цехов и оборудования, но и улучшению социально-бытовых условий для работников.

Под руководством генерального директора были осмотрены различные объекты на предприятии, включая служебно-бытовой корпус, административно-бытовой корпус цеха № 416, новую котельную, цех малых серий № 8 и цех приемо-сдаточных испытаний. Также проведена инспекция сборки новой трансбордерной системы и строительства двух контрольно-пропускных пунктов.

Отметим, что «Метровагонмаш» в настоящее время производит качественную и надежную продукцию, соответствующую мировым стандартам. Реализация масштабных инвестиционных проектов способствует активному развитию предприятия, а также разработке и внедрению инновационных решений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Мытищи Заводы
09 июля 2024, 22:28
Итоги учебного года подвели на совещании администрации Мытищ
Пресс-служба городского округа Мытищи
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На оперативном совещании администрации подведены итоги учебного года в Мытищах, который оказался богат на победы и достижения. Округ продолжает удерживать высокую планку в образовании, занимая второе место в Подмосковье по приросту числа победителей и призеров олимпиад среди школьников.

В этом году количество победителей и призеров увеличилось на 102 человека. Школа-флагман № 6 вошла в пятерку лидеров по числу победителей и призеров на олимпиадах.

Школьники из Мытищ получили 631 награду на региональном этапе олимпиад, а на заключительном - 11. Следует отметить Святослава Михайленко из школы № 8, ставшего четырехкратным победителем по химии.

В этом учебном году 186 «золотых» медалистов, 131 «серебряный», 32 стобалльника и два мультибалльника. Четыре педагога подготовили более двух стобалльников.

Важно отметить, что все образовательные учреждения округа обеспечены необходимой учебной литературой на 90%, а также ведется ремонт на шести объектах, которые начнут работу к началу учебного года.

Напомним, что в Мытищах работает почти шесть тысяч педагогов, и проводится активная работа по привлечению кадров. К новому учебному году откроются четыре новые школы на 4985 мест и два детских сада на 760 мест, что свидетельствует о постоянном развитии образования в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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ЕГЭ Школы Мытищи Школьники
09 июля 2024, 22:16
Спорткомплекс в Одинцовском городском округе достроят к декабрю
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили, как идет возведение многофункционального спортивного комплекса в парке Малевича деревни Шульгино на территории Одинцовского городского округа. Готовность объекта сейчас составляет 52%.

Как пояснили в ведомстве, площадь двухэтажного здания - около 5,3 тысяч квадратных метров.

На первом этаже центральной части расположатся помещения входной группы, фойе, гардероб, рецепции, мужские парные и раздевалки.

На втором этаже - женские бани, а также фитнес-зона. В правом и левом крыле основного корпуса разместятся двухэтажные индивидуальные бани. На прилегающей территории комплекса оборудуют велопарковку.

Завершить строительство планируется в конце четверного квартала этого года.

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Одинцово Строительство

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