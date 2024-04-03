Подачу документов для социальной ипотеки запустили онлайн в Подмосковье

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В услуге « Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области » появилась опция электронной подачи документов. Чтобы претендовать на меру поддержки, нужно зайти на портал госуслуг Московской области и подать заявление. Цель обращения - «Прием электронных документов для получения социальной ипотеки».

Мера поддержки доступна медикам, учителям и тренерам, ученым и другим ценным специалистам. Расходы на приобретение жилья берет на себя правительство Подмосковья, а обладатели сертификата выплачивают только банковские проценты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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