Подача ходатайств для награждения Знаком отличия продлится до 1 ноября в Подмосковье
Местным жителям напомнили о подаче ходатайств на участие в отборе претендентов на награждение знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области». Их будут принимать до 1 ноября, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Приглашаю к участию в отборе претендентов на награду: юристов, адвокатов, правозащитников, общественных деятелей, журналистов и просто неравнодушных граждан. Награждение, приуроченное к празднованию Международного дня защиты прав человека, состоится в декабре», - рассказала омбудсмен Ирина Фаевская.
Кандидатуры будет рассматривать совет уполномоченного по правам человека в Московской области.
Направить ходатайство можно по почте по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А в аппарат омбудсмена. Также документы можно направить по электронной почте upchmo@mosreg.ru. Скачать формы для заполнения можно по ссылке.
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