Почву в лесах Подмосковья полностью подготовили к посадкам

Читайте нас в:

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, почву также начали готовить к посадкам в следующем году. Он добавил, что это трудоемкий процесс, который позволяет улучшить физические свойства и устранить вредное воздействие сорняков.

«На территории земель лесного фонда Подмосковья полностью выполнены работы по подготовке почвы под посадки этого года. Обработано 147,55 гектара. Все работы проведены в рамках государственного задания 2023 года. Уже начата подготовка почвы под посадки лесных культур следующего года», - сказал он.

Специалисты создали борозды специальными плугами, чтобы весь комплекс витаминов достался лесным культурам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».