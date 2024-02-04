Почтовую марку в честь 650-летия Высоцкого монастыря выпустили в Подмосковье

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На марке изображены панорама монастыря, преподобный Сергий Радонежский и первый настоятель преподобный Афанасий Высоцкий Старший.

Обитель основал князь Владимир Храбрый по благословлению преподобного Сергия Радонежского в 1374 году. Ее трижды посещал царь Иван Грозный. На сегодняшний день на территории действуют шесть храмов. В трех из них ведутся работы по реставрации, а еще два храма строятся.

Главная святыня монастыря – чудотворный образ Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Покровском храме. В некрополе обители погребены первый русский канцлер Гаврила Головкин и мореплаватель Федор Соймонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и МВД за высокий уровень безопасности в Крещение.

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