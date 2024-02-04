Почтовую марку в честь 650-летия Высоцкого монастыря выпустили в Подмосковье
Почтовую марку в честь 650-летия Высоцкого монастыря, расположенного в Серпухове, выпустили в Подмосковье. Обитель является объектом культурного наследия федерального значения.
На марке изображены панорама монастыря, преподобный Сергий Радонежский и первый настоятель преподобный Афанасий Высоцкий Старший.
Обитель основал князь Владимир Храбрый по благословлению преподобного Сергия Радонежского в 1374 году. Ее трижды посещал царь Иван Грозный. На сегодняшний день на территории действуют шесть храмов. В трех из них ведутся работы по реставрации, а еще два храма строятся.
Главная святыня монастыря – чудотворный образ Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Покровском храме. В некрополе обители погребены первый русский канцлер Гаврила Головкин и мореплаватель Федор Соймонов.
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