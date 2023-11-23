Почтовое отделение открылось после ремонта в селе Молоково

В офисе работает цифровой МФЦ, здесь также есть уголок, где можно бесплатно измерить температуру, давление, пульс и уровень кислорода в крови.

«В этом районе офис обслуживает более 14 тысяч человек, из них почти половина - пенсионеры. Некоторым может быть сложно добраться до ближайшего МФЦ или получить доступ к государственным услугам. Чтобы решить эти проблемы, в почтовом офисе появились дополнительные услуги и сервисы», - отметил директор макрорегиона Москва «Почты России» Сергей Бритвин.

Жители села Молоково могут подтвердить или восстановить свою учетную запись в ЕСИА, а также самостоятельно получить электронные государственные услуги на компьютере в клиентском зале офиса.

«Мы очень ценим совместную работу по развитию инфраструктуры и благодарны сотрудникам „Почты России“ за их работу и удобство предоставляемых сервисов, которыми жители теперь могут пользоваться рядом с домом», - отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Он также подчеркнул важность повышения квалификации учителей и преподавателей.

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