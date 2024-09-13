Почти тысячу участков и зданий реализовали через инвестпортал Подмосковья с 2023 года

В Министерстве имущественных отношений Московской области сообщили, что аренда и продажа неиспользуемой недвижимости принесла округам 108,4 миллиона рублей в результате торгов, еще 47,3 миллиона рублей по приватизации. Продажа имущественного комплекса пополнила бюджет на 69,9 миллиона рублей, аренда добавила еще 29,2 миллиона.

К этому дню муниципальные земельные инспекторы осмотрели 39 тысяч 473 объекта, из них 18 тысяч 192 земельных участка и 21 тысяча 277 зданий. Подготовлено 2667 дорожных карт по вовлечению имущества в оборот, из них на портале разместили уже 814 объектов недвижимости.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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