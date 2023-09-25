Почти тысячу консультаций провели в Центре мемориальных услуг Подмосковья летом

Читайте нас в:

Как рассказали в ведомстве, специалисты центра также проконсультировали свыше 11 тысяч человек по телефону. В среднем в день туда поступало 120 звонков.

Как рассказал директор центра Николай Казаков, большое количество проведенных консультаций показывает высокий уровень доверия жителей.

«Специалисты нашего учреждения проходят постоянные тренинги, на которых совершенствуют свои навыки общения с гражданами, узнают о законодательных изменениях в сфере погребения и похоронного дела, знакомятся с обновлениями специализированных программ. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы индивидуально оказать помощь находящимся в тяжелом моральным состоянии родственникам умерших», - сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подмосковный центр мемориальных услуг провел 937 консультаций для жителей летом. Его сотрудники провели 699 встреч по вопросам о погребении и похорон, 235 консультаций на кладбищах и три - в офисах учреждения.