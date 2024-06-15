Почти шесть километров теплосетей заменили в Химках с начала весны
С начала апреля этого года в Химках заменили порядка шесть километров трубопровода в рамках инвестиционной программы «Мосэнерго». Об этом на общегородском совещании рассказали заместитель главы Химок Денис Юрков и генеральный директор «Мосэнерго» Сергей Чубаров.
В текущем году также запланировано проведение работ по модернизации теплосети в районе, включая работы на 38 центральных тепловых пунктах, 17 котельных и замену участков теплосети по 82 адресам.
Магистральные трубопроводы центрального отопления и горячего водоснабжения заменены на улицах 9 Мая, Горшина, в квартале Ивакино, а также в микрорайоне Планерная и деревне Рузино.
Помимо этого, продолжаются профилактические работы в подготовке к предстоящему отопительному сезону. Планируется провести опрессовку сетей, заменить оборудование и выполнить ремонт котла в различных районах.
Общая длина участков теплосети, которые будут заменены в рамках трехлетней инвестиционной программы в Химках, составляет 26 километров. Это позволит улучшить качество теплоснабжения для более чем 200 тысяч жителей городского округа, проживающих в 889 многоквартирных домах. Работы по замене сетей планируется завершить к 2025 году.
На совещании обсудили капитальный ремонт домов. В этом году отремонтируют 136 многоквартирных домов, включая обновление фасадов, инженерных систем, замену лифтов и ремонт кровли. Проведут ремонт подъездов и обновление входных групп на различных улицах.
Контроль за ходом капитального ремонта осуществляют депутаты городского округа совместно с председателями советов домов.
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