15 июня 2024, 13:37

Почти шесть километров теплосетей заменили в Химках с начала весны

Администрация Химки г.о.
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С начала апреля этого года в Химках заменили порядка шесть километров трубопровода в рамках инвестиционной программы «Мосэнерго». Об этом на общегородском совещании рассказали заместитель главы Химок Денис Юрков и генеральный директор «Мосэнерго» Сергей Чубаров.

В текущем году также запланировано проведение работ по модернизации теплосети в районе, включая работы на 38 центральных тепловых пунктах, 17 котельных и замену участков теплосети по 82 адресам.

Магистральные трубопроводы центрального отопления и горячего водоснабжения заменены на улицах 9 Мая, Горшина, в квартале Ивакино, а также в микрорайоне Планерная и деревне Рузино.

Помимо этого, продолжаются профилактические работы в подготовке к предстоящему отопительному сезону. Планируется провести опрессовку сетей, заменить оборудование и выполнить ремонт котла в различных районах.

Общая длина участков теплосети, которые будут заменены в рамках трехлетней инвестиционной программы в Химках, составляет 26 километров. Это позволит улучшить качество теплоснабжения для более чем 200 тысяч жителей городского округа, проживающих в 889 многоквартирных домах. Работы по замене сетей планируется завершить к 2025 году.

На совещании обсудили капитальный ремонт домов. В этом году отремонтируют 136 многоквартирных домов, включая обновление фасадов, инженерных систем, замену лифтов и ремонт кровли. Проведут ремонт подъездов и обновление входных групп на различных улицах.

Контроль за ходом капитального ремонта осуществляют депутаты городского округа совместно с председателями советов домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство ЖКХ Химки
15 июня 2024, 14:29
Жилищные сертификаты вручили 6 переселенцам из аварийных домов в Жуковском
Телеканал «360»
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Еще шесть владельцев аварийного жилья в микрорайоне Ильинка в Жуковском получили сертификаты на приобретение квартир. В торжественной обстановке документы им вручил глава городского округа Борис Аубакиров.

Благодаря жилищному сертификату, не нужно ждать, когда построят дом для переселения - деньги на покупку жилья можно получить сразу же. Минимальный метраж составляет 33 квадратных метра. Будущие новоселы довольны и большинство из них не собираются покидать округ.

Напомним, что в этом году программа нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов в Жуковском завершена в полном объеме.

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Жуковский Квартиры
15 июня 2024, 14:28
Гребцы из Подмосковья выиграли серебро на международных играх БРИКС
Оргкомитет Игр БРИКС
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Спортсмены из Подмосковья выиграли две серебряные медали на турнире по гребному спорту международных игр БРИКС. В Казань приехали более четырех тысяч участников из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, ​в одиночных соревнованиях золото завоевала спортсменка сборной России Кира Ювченко, Анастасия Любич из Подмосковья заняла второе место. Третье место досталось спортсменке из Белоруссии.

​В соревнованиях двоек без рулевого высшую награду получили спортсмены сборной России Илья Иванов из Краснодарского края и Иван Кладов из Липецкой области, серебро завоевали подмосковный гребец Роман Ломачев в тандеме с представителем Калужской области Алексеем Воробьевым. Бронза досталась гребцам из Белоруссии.

Соревнования по гребле игр БРИКС прошли 14 июня в казанском «Центре гребных видов спорта».

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Спортсмены БРИКС
15 июня 2024, 14:14
Клуб «Активное долголетие» из Химок провел более 50 встреч с начала года
Администрация Химки г.о.
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В этом году в Химках организовали порядка 50 тематических встреч для участников клуба «Активное долголетие». Мероприятия проходили с участием творческих коллективов и членов Союза писателей России.

В рамках клуба проходят разнообразные занятия как в помещениях, так и на свежем воздухе. Участники занимаются спортом, играют в различные игры, посещают мастер-классы, а также занимаются скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, танцами и йогой. Для записи на занятия можно по телефону: 7 495 572-65-14.

Полный список мероприятий доступен на сайте клуба «Активное долголетие» в разделе «Активности». Для участия необходимо выбрать интересующее направление, мероприятие, дату и время.

В мае стартовал сезон речных прогулок для участников клуба, где предлагаются экскурсии по речным маршрутам и возможность прокатиться по акватории Химкинского водохранилища.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Отдых Пенсионеры Химки Активное долголетие
15 июня 2024, 14:08
Замглавы Наро-Фоминска Трофимова наградила лучших медработников округа
Телеканал «360»
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В канун Дня медицинского работника в Центральном Дворце культуры «Звезда» состоялась торжественная церемония награждения лучших представителей сферы здравоохранения. Благодарственные грамоты вручила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.

Она поздравила медиков и подчеркнула, что это не только профессия, а действительно - служение. Перед ними всегда стоят достаточно большие задачи и сил нужно очень много.

Ко Дню медицинского работника Лидию Пантелееву отметили почетным знаком Московской областной Думы «За труды».

Она почти 40 лет посвятила работе в родильном доме и с момента его открытия трудится в Наро-Фоминском Перинатальном Центре.

Отметим, что в сфере здравоохранения округа трудится 1556 человек и они ежедневно оказывают профессиональную медицинскую помощь населению округа.

Главный врач Наро-Фоминской больницы Руслан Султанов также поздравил коллег и поблагодарил за вклад в здравоохранение Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Праздники Медицина

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