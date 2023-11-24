Почти половину лесопожарной техники Подмосковья оснастили спутниковой навигацией

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, это дает возможность направлять на ликвидацию возгораний технику, которая находится ближе всего к очагу.

«Это не только требование времени, но и реальный, отработанный механизм контроля. ГЛОНАСС интегрирована с системой СОУЛП. На мониторы в Региональной диспетчерской службе областного Комитета лесного хозяйства выводится информация о находящейся в данный момент технике в лесах, а также о незадействованных автомобилях», - сказал министр.

В первой половине 2024 года спутниковой навигационной системой оборудуют всю технику ведомства.

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