Почти полмиллиона жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию в 2023 году

«Она включает в себя обследования, которые проводятся дополнительно к обычной диспансеризации. За прошлый год углубленную диспансеризацию прошли более 490 тысяч жителей региона, еще 80 тысяч - с начала этого года», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Углубленную диспансеризацию проводят в два этапа: сначала пациенты сдают общий и биохимический анализы крови, измеряют насыщения крови кислородом и проходят другие базовые исследования, а при необходимости делают КТ, Эхо-КГ, а также дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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