Почти миллион человек посетили пляжи Подмосковья в июне

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что с приходом жарких дней гости и местные жители все чаще проводят время у водоемов. Для обеспечения максимального комфорта открыты сервисные точки на пляжах.

«Только за первый месяц лета посещаемость пляжей достигла почти одного миллиона человек», - добавил Хайкин.

Пляжи Московской области делятся на три категории: малые, средние и большие. Малые пляжи имеют площадь менее одной тысяч квадратных метров и вмещают до 200 человек. Средние пляжи занимают площадь от одной до трех тысяч квадратных метров и рассчитаны на посещение от 200 до тысячи человек. Большие пляжи имеют площадь более трех тысяч квадратных метров и могут принять более тысячи посетителей.

Обустройство набережных пляжей выполняется двумя способами: песчаное покрытие (50% площади рекреационной зоны) и комбинированное (песок занимает не менее 30% площади рекреационной зоны). Пляжи с песчаным покрытием расположены в городских районах, а смешанные - в загородных.

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