Почти 950 тысяч человек посетили парки Подмосковья за неделю

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, самыми посещаемыми на минувшей неделе стали Центральный парк Пушкино, где побывали 32,8 тысячи человек, парк имени Толстого в Химках - 27,5 тысячи, Сестрорецкий в Клину - 18,3 тысячи, парк Лапса в Люберцах - 15,5 тысячи и Пестовский в Балашихе - 15 тысяч.

«Несмотря на почти зимнюю погоду посещаемость парков и лесопарков Подмосковья остается высокой. Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей. Все это привлекает в наши парки все больше людей. Мы ожидаем, что за этот год наши парки и лесопарки посетят более 66 млн человек», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Самыми посещаемыми днями недели стали среда и четверг. В эти дни в парках побывали 163 и 161 тысяча человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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