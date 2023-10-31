Почти 950 рейдов по выявлению нарушений провели в лесах Подмосковья за неделю

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, сотрудники «Мособллеса» регулярно проводят патрулирования, чтобы предотвратить возможные нарушения лесного законодательства. В них также участвуют представители общественных организаций, МЧС, администраций округов и других ведомств.

«Только за прошедшую неделю проведено 944 патрулирования земель лесного фонда. В них было задействовано 1888 человек», - сказал он.

Больше всего рейдов на минувшей неделе провели в Истре, Подольске, Клину, Орехово-Зуеве и Ступине.

Кроме того, лесничие проводят профилактическую работу с жителями. Это разъяснительные беседы, лекции и распространение агитационные лстовок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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