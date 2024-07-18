Почти 90% плана противопожарных мер выполнили в лесах Подмосковья

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Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, работы по эксплуатации лесных дорог и устройству минерализованных полос ведут с опережением графика.

«На территории Подмосковья продолжается выполнение работ по профилактическим противопожарным мероприятиям на землях лесного фонда. Объем выполненных работ составляет 88% от запланированного на год», - рассказал председатель комитета Евгений Агулов.

Противопожарное обустройство в лесах необходимо для предотвращения и быстрой ликвидации возгораний. Это создание и прочистка минерализованных полос, установка шлагбаумов, плакатов и аншлагов, благоустройство мест отдыха и другие работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить меры по пожарной безопасности в лесах. Он отметил, что чаще всего ЧП происходят из-за человеческого фактора.

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