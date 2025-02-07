07 февраля 2025, 10:56

Почти 90 человек приняли участие в донорской акции в Домодедове

Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
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На первой в 2025 году акции был организован сбор крови для детей с онкологическими заболеваниями. Удалось собрать почти 40 литров, что стало одним из самых больших показателей за последнее время.

Донорские дни в Домодедове организуются регулярно. В этот раз на призыв откликнулись 88 человек, многие из которых - не новички. Например, главный редактор местной газеты «Призыв» Анна Буглаева сдавала кровь уже в 25-й раз.

«Наука до сих пор не нашла ни одной искусственной замены настоящей человеческой крови, поэтому для многих это единственный шанс остаться в живых», - подчеркнула Анна Буглаева.

Простая процедура донации незаменима и спасает сотни жизней. Ежедневно Московский областной центр крови выезжает в разные города региона для сбора крови.

Перед процедурой забора крови доноры заполняют анкеты, проходят осмотр у врача, сдают анализ на инфекции. Во время процедуры за состоянием донора внимательно следят - ее остановят, если человеку вдруг станет плохо.

Глава Домодедова Евгения Хрусталева поблагодарила участников акции, врачей и волонтеров. «Спасибо каждому за отзывчивость, доброту и то, что вы делаете наш мир лучше», - сказала руководитель муниципалитета.

Медицина Общественные акции Город Домодедово
07 февраля 2025, 11:07
Праздничную программу на Масленицу представили в усадьбе «Даровое»
Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль"
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В усадьбе Достоевских «Даровое», которая находится в городском округе Зарайск, 1 марта пройдет традиционное празднование Масленицы. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о программе дня.

Гости смогут погрузиться в атмосферу традиций XIX века. В рамках музыкальной программы выступят фольклорный ансамбль «Рось», коллективы «Топ-Вечера» и «Шыбер-Выбер». Артисты исполнят старинные песни и мелодии.

Развлекать посетителей будут балаганный театр с любимым народным героем Петрушкой, танцы и хороводы под народную музыку.

На мастер-классах от ремесленников можно будет научиться делать масленичные маски и народные куклы-обереги из ткани, соломы и лыка. Энтузиасты исторической кухни Hell’s Kitchen Daughters поделятся старинными рецептами самых вкусных блинов и расскажут, какие лакомства готовили на праздник предки.

Начало праздника в 12:00. Адрес: Московская область, городской округ Зарайск, деревня Даровое, д. 1А.

Праздники Масленица
07 февраля 2025, 11:05
Еще 80 дизельных генераторов установят в клиниках Подмосковья в 2025 году
Минстрой МО
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Стабильное электроснабжение медицинских учреждений напрямую влияет на безопасность и здоровье пациентов. Министерство строительного комплекса Подмосковья сообщило, что в 2025 году специалисты установят в клиниках региона 80 дизельных генераторов нового поколения.

По нормативам, стационарные медицинские учреждения должны быть оснащены двумя резервными источниками питания. Основной обеспечивает здания электричеством во время перебоев в работе центральной энергосистемы, а второй запускают, если предыдущий выходит из строя.

Установку генераторов рабочие будут выполнять по запросу ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам». За соблюдением норм будут следить эксперты строительного контроля.

Больницы Электричество
07 февраля 2025, 11:05
Капитальный ремонт начался в двух детских садах в Домодедове
Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
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Дошкольные образовательные учреждения «Белочка» и «Полянка»  находятся в микрорайоне Западный. Здания построены еще в середине прошлого века и нуждаются в обновлении.

«Там они будут обучаться до 1 сентября. То есть каждый ребенок не ущемлен в своих правах, он обязательно получит полноценное дошкольное образование», - отметила она Ремонтные работы планируется завершить к началу нового учебного года.

В 2025 году эти два детских сада вошли в федеральную программу капитального ремонта. Рабочие обновят электрику, пожарную и охранную сигнализацию, инженерные коммуникации. Изменится и внутреннее оснащение: от детских стульев и кроватей до оборудования в пищеблоках.

Пока идет ремонт, более 400 детей продолжают получать дошкольное образование вне родных стен. Директор Домодедовской школы № 7 Валентина Дядюра рассказала, что воспитанники распределены по другим дошкольным учреждениям.

Детские сады Город Домодедово Ремонтные работы
07 февраля 2025, 10:45
Глава Чехова провел встречу с жителями поселка Столбовая
пресс-служба администрации м.о. Чехов
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Местом проведения мероприятия стал Дворец культуры «Ровесник». На встрече обсудили вопросы содержания многоквартирных домов, ремонта дорог, работы общественного транспорта, благоустройства дворов и общественных пространств.

Жители поселка выразили благодарность, что теперь в амбулатории принимают два терапевта. Однако проблемы со сдачей анализов и ЭКГ остались. В ближайшие недели будут организованы встречи жителей с главным врачом Чеховской больницы.

Все вопросы были зафиксированы и будут рассмотрены в ближайшее время. Муниципалитет держит постоянную связь с жителями и еженедельно проводит обсуждения, чтобы помочь всем в решении их проблем.

Одним из первых вопросов стало содержание водонапорной башни, из которой периодически изливается большое количество воды. Михаил Собакин прямо во время встречи отправил главу Водоканала Виктора Сурова на объект.

«Все утечки, которые были обнаружены ранее, устранены. Содержание башни находится на контроле у профильной службы», - сказал глава Чехова.

ЖКХ Пенсионеры Чехов

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