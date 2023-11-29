Почти 9 тысяч юных спортсменов прошли осмотры в НИКИ детства с начала года

Как рассказала руководитель Центра по спортивной медицине НИКИ детства Дарья Коледова, из-за активных занятий спортом важно регулярно проверять здоровье.

«В Центре спортивной медицины НИКИ детства ребята сдают анализы и проходят диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген-исследование, а также получают консультации специалистов. Прохождение углубленного медицинского осмотра не занимает более трех часов», - сказала она.

С начала года в НИКИ прошли обследование 45 юных спортсменов-инвалидов. Их здоровье проверяли 12 врачей, при необходимости детям проводят дополнительные консультации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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