Почти 88 миллионов рублей переплаты за ЖКУ вернули жителям Подмосковья с начала года

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Госжилинспекция Московской области сообщает, что больше всего денег вернули после пересчета стоимости услуг за отопление - 70,6 миллиона рублей. Их получили жители 12 муниципалитетов.

На втором месте - ошибки при начислении платы за содержание жилого помещения, включая коммунальные ресурсы, использованные на содержание общего имущества (ОДН). Специалисты Госжилинспекции вернули жителям 11 округов сумму в 9,8 миллиона рублей.

Замыкают тройку лидеров перерасчеты за горячую воду - 7,08 миллиона рублей. Их вернули жителям семи городских округов Подмосковья.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина подчеркивает, что расчет начислений за услуги ЖКХ требует высокой квалификации и грамотности сотрудников управляющих организаций.

«Поэтому, если вы заподозрили ошибку - в первую очередь обратитесь в свою УК, которая обязана тут же проверить документы и исправить допущенные неточности», - сообщила Ольга Федина.

В заключение она добавила, что в случае получения отказа от управляющей компании, следует предоставить информацию в надзорный орган и приложить копии платежных поручений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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