Почти 870 тысяч рублей выплатили на молочную кухню в Подмосковье с начала года

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Семьи с детьми из Подмосковья могут получить ряд мер поддержки. Одна из них - обеспечение питанием для беременных и кормящих женщин. Выплаты уже оформили более 220 тысяч человек с начала года.

По словам главы Минсоцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой, с начала года жители региона уже получили почти 870 миллионов рублей выплат.

«Выплату оформили уже свыше 220 тысяч жителей, это беременные и кормящие женщины, а также семьи с детьми до трех лет», - сказала она.

Сумма ежемесячной выплаты составляет 400 рублей для беременных женщин, одну тысячу рублей - для кормящих матерей и детей до года и 600 рублей - для детей от одного до трех лет.

Оформить поддержку можно на «Госуслугах».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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