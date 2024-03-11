Почти 80 тысяч жителей Подмосковья бесплатно прошли онкоскрининг полости рта с начала года

Бесплатную диагностику полости рта проводят жителям бесплатно по проекту «Стоматология: перезагрузка». По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, раннее обследование позволяет выявить заболенивание и вовремя начать лечение.

«С начала этого года онкоскрининг полости рта прошли 76 тысяч жителей региона, в результате у 88 из них было обнаружено онкологическое заболевание. Все они направлены на лечение», - сказала она.

Диагностику проводят при помощи специальной лампы и очков. Отклонение от нормы под светом выглядит иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.

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