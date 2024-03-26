Почти 80 тысяч кубометров снега вывезли из Лобни с начала зимы

«Эта зима была чрезвычайно снежная. Выпало в общей сложности более 217 сантиметров осадков. Продолжаем вывозить снег. С начала зимы вывезли уже 78 тысяч кубометров снега и льда», - отметила глава Лобни Анна Кротова.

Специалисты определили список многоквартирных домов, в которых существуют риски подтопления подвалов. Провели инвентаризацию сил и средств организаций ЖКХ. Для борьбы с подтоплениями закупили около 100 насосов, из которых 85 уже установили в подвалах. Остальные находятся в резерве. Аварийные службы управляющих компаний укомплектованы мотопомпами на случай аварийной откачки.

На улицах и во дворах тракторы разгребают лужи, а дворники рыхлят снег и проделывают водосбросы в навалах.

По словам Анны Кротовой, фрагменты городской ливневой канализации не соединены в единую сеть, что осложняет ситуацию. Часто они находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта. В Лобне уже разработали и приняли к реализации план по реконструкции ливневой канализации.

Важные объекты жизнеобеспечения защитят от паводков в Подмосковье. Для этого профильные службы создали четкие алгоритмы работы. На особый контроль возьмут СНТ, дороги, дома и гидротехнические сооружения. О необходимости тщательно следить за ситуацией в период активного таяния снега заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.