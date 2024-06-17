17 июня 2024, 12:16

Почти 80 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье

Министерство культуры и туризма Московской области
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Очный этап второго фестиваля «Город танцует в парках» завершился в Подмосковье. Его посетили около 78 тысяч человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Участниками фестиваля стали 297 танцевальных команд из 55 округов Подмосковья. В минувшие выходные концерты прошли в Щелкове, Балашихе, Реутове, Долгопрудном, Истре и Солнечногорске.

В концертной программе также приняли участие участники телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. Фестиваль завершится в сентябре гала-концертом, на котором выступят финалисты из 33 округов. Помимо этого, жюри выберет лучший танцевальный коллектив Подмосковья.

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Туризм Фестивали Парки
17 июня 2024, 12:49
Спортсмены из 47 округов Подмосковья выступили на «Гонке героев»
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Молодежный патриотический экстремальный забег «Гонка героев» прошел на полигоне Алабино. Участниками спортивного мероприятия стали более 1,5 тысячи человек из 47 округов.

Спортсменам предстояло преодолеть 8-километровую полосу препятствий с крутыми подъемами, спусками, водными переправами, грязевыми рвами и другими испытаниями.

Согласно правилам гонок, участники делятся на команды по 15-20 человек. В среднем на преодоление всей дистанции уходит около трех часов.

«Они все очень разные: кто-то из них профессионально занимается спортом и тщательно готовится к забегу, а для кого-то это просто классная традиция собраться вместе с друзьями и проверить свои силы», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В этом году в забеге приняли участие активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и МГЕР Московской области.

Победителями забега стали представители Воскресенска. На втором месте оказалась команда из Можайска, на третьем - из Волоколамска. Отмечается, что бронзовые призеры посвятили свою победу товарищу Руслану Сапко, который сейчас участвует в СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Волонтеры Студенты Гонка Героев
17 июня 2024, 12:25
Подмосковные города стали призерами федерального индекса «IQ городов»
Минэнерго МО
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Итоги расчета индекса «IQ городов» подвели в Перми на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов. Пять городов из Московской области стали призерами конкурса.

В число победителей вошли Дубна, Ивантеевка, Реутов, Химки, Электросталь в категориях «административные центры» и «крупные города».

Индекс «IQ городов» охватывает разнообразные показатели, включая цифровизацию ключевых областей, таких как энергетика, сфера ЖКХ, строительство, безопасность, медицина и многие другие.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что в Подмосковье активно осуществляются современные инициативы для создания эффективной системы управления городской инфраструктурой и улучшения жизненных условий граждан.

«Именно поэтому подмосковные города регулярно входят в число лидеров премии индекса „IQ городов“», - добавил Хромушин.

Проект «Умный город» разрабатывается Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Основная цель заключается в повышении конкурентоспособности российских городов и создании эффективной системы по управлению городским хозяйством. Кроме того, реализация программы помогает повысить качество жизни россиян.

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Химки Дубна Рейтинги Реутов Ивантеевка Электросталь
17 июня 2024, 12:12
Подмосковных педагогов пригласили на конференцию об использовании нейросетей на уроках
Unsplash
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Подмосковных педагогов пригласили на конференцию об использовании искусственного интеллекта в школах. Она пройдет 7 июня онлайн.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, участникам расскажут об использовании технологий «Яндекс Образования» для учителей информатики.

«На конференции выступят педагоги, эксперты Яндекса, региональных министерств образования и институтов развития образования. Они расскажут учителям о способах применения нейросетей в педагогической практике», - добавили в министерстве.

На конференции также подведут итоги программе «Кадровый резерв» и расскажут об инициативах, которые подготовили для учителей в новом учебном году.

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться на платформе «Яндекс Учебник» и по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Яндекс Учителя Образование
17 июня 2024, 11:48
Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Подмосковье с 24 по 30 июня
Пресс-служба Центра занятости населения Московской области
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Жителей Подмосковья приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Мероприятие в сфере занятости населения пройдет с 24 по 30 июня.

«19 площадок, сотни работодателей, тысячи вакансий - это прекрасная возможность для соискателей найти работу мечты в своем регионе, а для выпускников школ, колледжей и вузов - это возможность познакомиться с востребованными профессиями на рынке труда», - сообщила первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития региона заявили, что основные мероприятия состоятся 28 июня. В этот день в Московской области будут работать три крупные площадки. Помимо этого, 25 июня в Ступине в Ледовом дворце имени Боброва пройдут не только встречи с потенциальными работодателями, но и мастер-классы, лекции и круглые столы.

В этом году Центр занятости населения в Подмосковье проведет онлайн-ярмарку трудоустройства 26 июня. Подробнее со всеми площадками можно ознакомиться по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Работа Ярмарки

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