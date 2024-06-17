Почти 80 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье

Молодежный патриотический экстремальный забег «Гонка героев» прошел на полигоне Алабино. Участниками спортивного мероприятия стали более 1,5 тысячи человек из 47 округов.

Спортсменам предстояло преодолеть 8-километровую полосу препятствий с крутыми подъемами, спусками, водными переправами, грязевыми рвами и другими испытаниями.

Согласно правилам гонок, участники делятся на команды по 15-20 человек. В среднем на преодоление всей дистанции уходит около трех часов.

«Они все очень разные: кто-то из них профессионально занимается спортом и тщательно готовится к забегу, а для кого-то это просто классная традиция собраться вместе с друзьями и проверить свои силы», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В этом году в забеге приняли участие активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и МГЕР Московской области.

Победителями забега стали представители Воскресенска. На втором месте оказалась команда из Можайска, на третьем - из Волоколамска. Отмечается, что бронзовые призеры посвятили свою победу товарищу Руслану Сапко, который сейчас участвует в СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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