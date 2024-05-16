16 мая 2024, 11:17

Почти 80 супружеских пар медиков получат выплату на аренду жилья в Подмосковье

Медиасток.рф
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С этого года супружеские пары медиков могут получить компенсацию за аренду жилья в размере 30 тысяч рублей. Участниками программы уже стали 79 семей.

Как рассказал глава подмосковного Минздрава, компенсация аренды жилья - самая востребованная мера поддержки среди медиков. Ее поулчают более 11 тысяч человек.

«С этого года мы ввели увеличенную выплату для супружеских пар. Если раньше только один член семьи мог претендовать на получение 20 тысяч рублей, то теперь муж с женой в сумме могут получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Такую выплату оформили уже 79 семей», - рассказал он.

Чтобы получить меру поддержки, необходио работать на полную ставку по одной из 35 должностей. При этом у специалиста и его семьи не должно быть своего жилья в Подмосковье.

Оформить заявку на участие в программе можно на «Госуслугах».

Узнать больше о мерах поддержки врачей в регионе можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

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Здравоохранение Врачи
16 мая 2024, 12:08
Капсулы для строительства детсада и школы заложили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Глава Химок Дмитрий Волошин дал старт строительству новой школы на 1100 мест и детского сада на 300 мест в Химках. Они появятся в жилищном комплексе «Квартал Ивакино» в 2026 году.

Новая школа минимизирует нагрузку на уже имеющиеся учреждения образования. Ее оснастят современным спортинвентарем для занятий физкультурой, душевыми, мастерскими мастерские по обработке ткани и работе с деревом и металлом. Комфортно пообедать можно будет в двух столовых, суммарно рассчитанных на 550 мест.

«Сегодня мы начинаем строить сразу два важных социальных объекта -школу и детский сад. Важно, что они будут отвечать всем современным нормам и требованиям: просторные классы, хорошее техническое оснащение. Все это необходимо для того, чтобы юные химчане росли и учились в комфортных условиях», - прокомментировал глава Химок.

Еще один объект - детский сад на 12 групповых блоков - с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах.

«Оба здания запроектированы с учетом принципов комфорта и безопасности. К открытию учреждений все помещения меблируют и оснастят современным оборудованием. На прилегающих территориях социальных объектов также предусмотрено комплексное благоустройство», - отметила директор кластера группы «Самолет» Нина Федулова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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Школы Химки Строительство Детские сады
16 мая 2024, 11:57
Новый проект «Зоосубботник» представили в Подмосковье
Телеканал «360»
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«Зоосубботник» — это проект фракции «Новые люди», который призван объединить волонтеров и неравнодушных жителей для помощи приютам с животными. Об этом ведущей Юлии Минаковской в «Интервью 360» рассказал депутат Госдумы России Амир Хамитов.

«Мы проводим этот проект совместно с активистами движения „Мы в ответе за них“. Участие в „Зоосубботниках“ уже приняли более трех тысяч человек в 46 региона России. Надеемся, что это станет доброй традицией. Приютам для животных всегда нужна помощь, и это не только волонтерская работа, корма, лекарства и пожертвования. Каждый участник может помочь с уборкой территории, починить или покрасить вольер, выгулять питомцев», - рассказал Хамитов.

Выйти на «Зоосубботник» может каждый желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться с помощью Telegram-бота движения «Мы в ответе за них». Можно в любой свободный день посетить любой из приютов, пообщаться с животными, поухаживать за ними.

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Волонтеры Животные Общественные акции
16 мая 2024, 11:49
Премьера спектакля по рассказу Шолохова прошла в Красногорске
Телеканал «360»
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Премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна» состоялась в Красногорске. В основе постановки лежит рассказ Михаила Шолохова.

Авторы постановки хотели не просто воспроизвести сюжет знаменитого рассказа, а открыть смыслы, заложенные в характере главного героя.

«В основу лег сюжет, который всем знаком. Судьба Андрея Соколова - это судьба русского и советского человека. Образ содержательный, особенно сейчас - в непростые времена. Несмотря на сложные жизненные испытания, он остался преданным своей стране и нашел мужество жить дальше», - поделился режиссер спектакля Михаил Иванов.

В художественном музыкальном спектакле переплетется шолоховский сюжет с подлинными историями из настоящего, записанными из уст участников специальной военной операции и жителей Донбасса.

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Красногорск Спектакль
16 мая 2024, 11:48
Волонтеры-медики посетят 57 ФАПов по акции «Добро в село»
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Подмосковье присоединилось к всероссийской акции «Добро в село». Волонтеры-медики и студенты профильного колледжа помогут в уборе и благоустройстве территории у фельдшерско-акушерских пунктов региона.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, движение волонтеров-медиков насчитывает почти 10 тысяч человек. Сегодня они отправились в ФАП в деревне Царево под Пушкино.

«Уже более пяти лет наши волонтеры-медики участвуют в этой акции. Ребята задействованы в уборке территорий фельдшерско-акушерских пунктов, а также в диагностике здоровья населения и профилактических занятиях - они обучают скандинавской ходьбе, суставной гимнастике, рассказывают о важности ведения здорового образа жизни», - сказал глава министерства Алексей Сапанюк.

Такие выезды проведут и в других округах Подмосковья. Так, 17 мая добровольцы отправятся в Наро-Фоминск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение

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