Почти 80 миллионов рублей выделили на благоустройство сквера на улице Октября в Реутове
Благоустройство сквера на улице Октября у дома № 8 продолжается в Реутове. Пространство обновят к запуску МЦД-4.
Глава Реутова Станислав Каторов рассказал, что в сквере появится новая зона отдыха. Здесь проложат пешеходные дорожки, установят скамейки и урны, оборудуют видеонаблюдение. Территорию озеленят и осветят фонарями.
«На втором этапе благоустройства появятся качели, а также будет реализован наказ от жителей - они просили решить вопрос спортивного досуга для молодежи. Уже в следующем году, весной, здесь появится спортивная площадка», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
На благоустройство сквера направили почти 80 миллионов рублей, 75 из которых - из бюджета Московской области.
«Реализация наказов жителей - одна из важных задач, которая системно выполняется в Московской области. Сейчас мы начинаем работу по формированию бюджета на 2024 год, в котором обязательно будут заложены средства на исполнение этих пожеланий» - добавил Брынцалов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха.
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